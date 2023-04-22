В Ірпені, у Центральному парку, відкрили артоб’єкт "Світло перемагає темряву", присвячений енергетикам, які повертали світло на Київщину після деокупації навесні 2022 року.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що рік тому, у квітні-травні 2022 року енергетики з Київщини, Одещини, Дніпропетровщини, Києва, об’єднавши зусилля, відновлювали світло в Київській області після її деокупації українськими військовими. За даними ДТЕК, це стало наймасштабнішим ремонтом мереж за всю історію сучасної України.

Відтак, проєкт “Світло перемагає темряву” розповідає через мистецтво про героїчну роботу електромонтерів навесні 2022 року.

Скульптуру “Світло перемагає темряву” встановили в Ірпені, де під час тимчасової окупації було зруйновано близько 70% мереж.

У ДТЕК зазначили, що електромонтери за 45 днів відремонтували електропостачання міста і всієї області, що дозволило розпочати відновлення нормального життя регіону.

У компанії пояснили, що артоб’єкт “Світло перемагає темряву” відображає роботу електромонтерів на автопідйомнику, які лагодили зруйновані через бойові дії мережі. Це витвір сучасного мистецтва з використанням реального обладнання, яке енергетики застосовували під час повернення світла.

Автор скульптури – український митець і скульптор Лесь Панчишин. Зараз він поширює знання про Україну та незламних українців через свої картини на виставках в США, Європі тощо. Вилучені кошти з продажу картин Лесь передає на підтримку української армії.