Про це поінформували в пресслужбі Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Поєдинок завершився із рахунком 6:2; 6:4 на користь українки. Для перемоги над суперницею Світоліній знадобилося 1 година 15 хвилин.

Українська тенісистка зберігала перевагу протягом поєдинку, а в другому сеті виграла п’ять геймів поспіль.

“Я просто намагалася знайти свою хорошу гру, швидко рухатися на корті, а також діяти агресивно. Коли граєш проти тенісисток, які потужно б’ють, проти Квітової, Мугуруси, Соболенко – потрібно грати швидко і намагатися заробляти свої шанси… Мені довелося попрацювати. Мені довелося знайти цю межу, знайти цю хорошу гру”, – зазначила Світоліна після поєдинку.

