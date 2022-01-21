Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила виступ на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу після матчу третього кола програшем дворазовій чемпіонці Australian Open Вікторії Азаренко з Білорусі.

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Матч 27-річної українки проти представниці Білорусі Вікторії Азаренко відкривав ігровий день 21 січня на головному корті – Rod Laver Arena.

Матч тривав 1 годину 8 хвилин.

Українська спортсменка виграла лише два гейми, а перше очко взяла аж у дев’ятому – 6:0, 6:2. Найяскравішим моментом у грі Світоліної став восьмий гейм другого сету, у якому українка відіграла 5 матчболів і тричі мала брейк-пойнт.

Матч тривав 1 годину 8 хвилин.

Світоліна жодного разу не подала на виліт і зробила три подвійні помилки. Українка не реалізувала жодного брейк-пойнту з чотирьох.

За вихід до чвертьфіналу турніру Азаренко зустрінеться з переможницею матчу між чешкою ​​Барборою Крейчиковою (4) та Оленою Остапенко з Латвії (26).

Australian Open триватиме до 30 січня.