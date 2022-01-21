Про це повідомляють #Букви.
Матч 27-річної українки проти представниці Білорусі Вікторії Азаренко відкривав ігровий день 21 січня на головному корті – Rod Laver Arena.
Матч тривав 1 годину 8 хвилин.
Українська спортсменка виграла лише два гейми, а перше очко взяла аж у дев’ятому – 6:0, 6:2. Найяскравішим моментом у грі Світоліної став восьмий гейм другого сету, у якому українка відіграла 5 матчболів і тричі мала брейк-пойнт.
Матч тривав 1 годину 8 хвилин.
Світоліна жодного разу не подала на виліт і зробила три подвійні помилки. Українка не реалізувала жодного брейк-пойнту з чотирьох.
Level 🆙@vika7 · #AusOpen · #AO2022
🎥: @wwos · @espn · @Eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/KL4PvcarYv
— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2022
За вихід до чвертьфіналу турніру Азаренко зустрінеться з переможницею матчу між чешкою Барборою Крейчиковою (4) та Оленою Остапенко з Латвії (26).
Australian Open триватиме до 30 січня.
- Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна розпочала 2022-й рік, програвши в першому колі Adelaide International 130-й ракетці світу, росіянці – Анастасії Гасановій.
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- Чоловіча збірна України з тенісу здобула першу перемогу над збірною Норвегії в матчі Кубка Девіса.
- У 2019 році наша тенісистка Катерина Бондаренко виграла турнір WTA у Ташкенті.