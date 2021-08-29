Перша ракетка України Еліна Світоліна поліпшила свою позицію в рейтингу Жіночої тенісної асоціації станом на 30 серпня.

Рейтинг опубліковано 29 серпня.

Проти рейтингу тижневої давності українка піднялася на одне місце і посідає п’яту сходинку. Із цієї позиції Світоліна змістила американку Софію Кенін.

На шостому місці світового рейтингу перша ракетка України провела два тижні, до того вона була п’ятою. Нинішній прогрес пов’язаний із перемогою Світоліної на турнірі в Чикаго (США).

Першою ракеткою світу й далі залишається Ешлі Барті з Австралії. Другою і третьою, відповідно, – Аріна Соболенко з Білорусі та Наомі Осака з Японії.

Фото: wtatennis.com

Поліпшила свій рейтинг і третя ракетка України Марта Костюк, яка в Чикаго програла на стадії чвертьфіналу. Зараз Костюк 55-та у світі, це її рекордний показник, покращений на одну сходинку.

Друга ракетка України Даяна Ястремська погіршила свій рейтинг на одну позицію і зараз на 51-му місці.