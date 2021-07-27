Про це повідомили у Національному олімпійському комітеті.

“Лідерка вітчизняного тенісу, шостий номер світового рейтингу за версією WTA українка Еліна Світоліна у надскладному матчі проти представниці Греції Марії Саккарі зуміла переможно завершити третій кваліфікаційний раунд змагань та вийти до чвертьфіналу Олімпійських ігор в Токіо. Рахунок 5:6; 6:3; 6:4“, – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє видання “Великий теніс України”, суперниці провели на корті 2 години і 38 хвилин.

В ході першого сету українка не скористалася перевагою в рахунку (4-1), а Саккарі з другої спроби подала на партію. У другому сеті Світоліна оформила 2 брейка, відігравши один брейкпоінт на своїй подачі.

У вирішальному сеті Еліна лідирувала 3-1, Саккарі рахунок зрівняла, після чого українка зробила ще один брейк і довела зустріч до перемоги.

Слід зазначити, Еліна Світоліна вдруге виступить в чвертьфінал на Олімпійських іграх (в 2016 роках на турнірі в Бразилії програла на цій стадії Петра Квітовою). Для тенісисток це був четвертий очний поєдинок (2-2).