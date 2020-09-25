Про це поінформували у Федерації тенісу України.
У півфіналі українка в трьох сетах обіграла представницю Білорусі Аріну Соболенко з рахунком 6:2; 4:6; 6:4.
Як повідомляє видання Хsport, матч, який переривали через дощ, тривав 1 годину і 56 хвилин. Це була друга зустріч тенісисток у кар’єрі. Перший матч у 2018 році в китайському місті Ухань залишився за білорускою.
Відтак, Світоліна вийшла у свій другий у сезоні і 18-й в кар’єрі фінал на рівні WTA.
Суперницею українки в матчі за трофей у Страсбурзі стане представниця Казахстану, 18-я ракетка світу Олена Рибакіна.
Тенісистки ще не зустрічалися між собою в WTA Туре.
Wooooow❗❗❗❗
Just how did @ElinaSvitolina make this backhand down the line❓❓❓#IS20 pic.twitter.com/d8HB3m1jaD
— wta (@WTA) September 25, 2020
From 40-0, Sabalenka is broken and @ElinaSvitolina wins a gripping semifinal, 6-2, 4-6, 6-4!
What a match! 👏👏👏#IS20 pic.twitter.com/FXzHtp7sPz
— wta (@WTA) September 25, 2020
- Перша ракетка України Еліна Світоліна увійшла до ТОП-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу за версією журналу Forbes.
- Еліна Світоліна також увійшла до ТОП-10 кращих тенісисток світу за останнє десятиліття за версією Всесвітньої тенісної асоціації.