Про це поінформували у Федерації тенісу України.

У півфіналі українка в трьох сетах обіграла представницю Білорусі Аріну Соболенко з рахунком 6:2; 4:6; 6:4.

Як повідомляє видання Хsport, матч, який переривали через дощ, тривав 1 годину і 56 хвилин. Це була друга зустріч тенісисток у кар’єрі. Перший матч у 2018 році в китайському місті Ухань залишився за білорускою.

Відтак, Світоліна вийшла у свій другий у сезоні і 18-й в кар’єрі фінал на рівні WTA.

Суперницею українки в матчі за трофей у Страсбурзі стане представниця Казахстану, 18-я ракетка світу Олена Рибакіна.

Тенісистки ще не зустрічалися між собою в WTA Туре.

Wooooow❗❗❗❗

Just how did @ElinaSvitolina make this backhand down the line❓❓❓#IS20 pic.twitter.com/d8HB3m1jaD

— wta (@WTA) September 25, 2020