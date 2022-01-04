Про це повідомляють #Букви.
Українка виграла перший сет – 7:5, але в наступних двох виявилась слабшою – 4:6, 3:6.
Гра тривала 2 години 34 хвилини. Світоліна зробила 5 ейсів та 3 подвійні помилки. Також в актві українки 5 виграних брейк-пойнтів із 9.
Це була перша очна зустріч тенісисток.
Гра між Світоліною та Гасановою тривала 2 години 34 хвилини.
Минулого сезону Світоліна виграла перший турнір у Чикаго, виходила в півфінали турнірів у Майамі та Штутгарті, а також пробилася до 1/8 фіналу Australian Open.
Найкраща українська тенісистка завершила сезон на 14-й позиції. Це найгірший результат українки за останні 6 років.
- Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Еліна Світоліна здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо.
- Чоловіча збірна України з тенісу здобула першу перемогу над збірною Норвегії в матчі Кубка Девіса.
- У 2019 році наша тенісистка Катерина Бондаренко виграла турнір WTA у Ташкенті.