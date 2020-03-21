Перша ракетка України Еліна Світоліна та її бойфренд – французький тенісист Гаель Монфіс зняли жартівливе відео про боязнь коронавірусу.

Відео опубліковано в спільному Instagram-акаунті пари.

За сюжетом страх заразитися коронавірусом не дозволяє Світоліній і Монфісу спокійно відкрити холодильник, випити води, з’їсти огірок, скласти пазл або поцілуватися.

У ролику звучить закадровий голос, який постійно кричить слово “коронавірус”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🦠 #corona Публикация от (G)ael.(E)lina.(M).(S). (@g.e.m.s.life) 20 Мар 2020 в 10:02 PDT

Варто відзначити, що асоціації чоловічого (ATP) та жіночого (WTA) тенісу прийняли рішення скасувати всі змагання до 7 червня через пандемію коронавірусу. Паралельно були заморожені всі рейтинги тенісистів на цей період.