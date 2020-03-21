Відео опубліковано в спільному Instagram-акаунті пари.

За сюжетом страх заразитися коронавірусом не дозволяє Світоліній і Монфісу спокійно відкрити холодильник, випити води, з’їсти огірок, скласти пазл або поцілуватися.

У ролику звучить закадровий голос, який постійно кричить слово “коронавірус”.

 

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🦠 #corona

Публикация от (G)ael.(E)lina.(M).(S). (@g.e.m.s.life)

Варто відзначити, що асоціації чоловічого (ATP) та жіночого (WTA) тенісу прийняли рішення скасувати всі змагання до 7 червня через пандемію коронавірусу. Паралельно були заморожені всі рейтинги тенісистів на цей період.

  • Раніше Еліна Світоліна та її хлопець Гаель Монфіс оприлюднили відео спільного запального танцю.