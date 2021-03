Про це поінформували в пресслужбі Федерації тенісу України.

У чвертьфіналі українка впевнено обіграла латвійку Анастасію Севастову – з рахунком 6:3, 6:2.

“Еліна Світоліна вперше у своїй кар’єрі дісталася стадії півфіналу на супертурнірі в Маямі. Вона більш ніж впевнено розібралася з непоступливою Анастасією Севастовою – 6:3; 6:2”, – зазначили в Федерації.

Як інформує профільне видання “Великий теніс України”, зустріч тривала трохи більше як годину.

Для суперниць це був четвертий очний поєдинок. Раніше Світоліна здобула перемоги у двох зустрічах із Севастовою, зокрема і в останній грі на турнірі в Пекіні у 2019 році.

Севастова в світовому рейтингу посідає 57 місце.

Варто зазначити, що в поточному сезоні Світоліна ще не грала в півфіналі тенісних турнірів, зазнавши поразок у чвертьфіналі в Досі, Абу-Дабі й Мельбурні.

У півфіналі українка зіграє проти чинної першої ракетки світу Ешлі Барті.

Турнір у Маямі належить до однієї з найбільш престижних серій у жіночому тенісі. Призовий фонд змагань Miami Open становить $3,26 млн.

Into her first #MiamiOpen semifinal! ✨

The No.5 seed @ElinaSvitolina secures her spot after defeating Sevastova, 6-3, 6-2. pic.twitter.com/yo3lNPwW6y

— wta (@WTA) March 31, 2021