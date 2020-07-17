Про це поінформували у Федерації тенісу України.
У фінальній зустрічі, яка була перенесена з середи на п’ятницю через дощ, українка переграла чешку Петру Квітову (№12 у рейтингу WTA).
Українка перемогла з рахунком 3:6; 6:1; 10:5.
“Еліна Світоліна виграла виставковий турнір у Німеччині, здобувши у фіналі перемогу над незручною для себе суперницею Петрою Квітовою – 3:6; 6:1; 10:5”, – зазначається в повідомленні.
У Федерації уточнили, що на професійній арені чеська тенісистка виграла у Світоліної сім матчів з дев’яти, які вони зіграли одна проти одної.
Як повідомляє видання Хsport, гра почалася вдало для українки, але згодом вона програла три підряд свої подачі і разом з ними перший сет. Друга партія залишилася за Світоліною.
У вирішальному сеті українка відразу повела в рахунку і не віддавала перевагу до перемоги.
🏆 ¡Triunfo para Svitolina en la final de Berlín
🎾 La ucraniana supera a Kvitova (6-3, 1-6 y 5-10)
📺🖥📱 El mejor tenis, en @Eurosport_ES 1⃣ pic.twitter.com/l3Lh0MfiCN
— Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 17, 2020
Варто відзначити, що Світоліна виграла перший турнір після карантину, введеного через пандемію коронавірусу. Крім того, українка перервала семиматчеву серію поразок від Квітової, здобувши над нею першу перемогу з 2014 року.
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