Про це поінформували у Федерації тенісу України.

У фінальній зустрічі, яка була перенесена з середи на п’ятницю через дощ, українка переграла чешку Петру Квітову (№12 у рейтингу WTA).

Українка перемогла з рахунком 3:6; 6:1; 10:5.

“Еліна Світоліна виграла виставковий турнір у Німеччині, здобувши у фіналі перемогу над незручною для себе суперницею Петрою Квітовою – 3:6; 6:1; 10:5”, – зазначається в повідомленні.

У Федерації уточнили, що на професійній арені чеська тенісистка виграла у Світоліної сім матчів з дев’яти, які вони зіграли одна проти одної.

Як повідомляє видання Хsport, гра почалася вдало для українки, але згодом вона програла три підряд свої подачі і разом з ними перший сет. Друга партія залишилася за Світоліною.

У вирішальному сеті українка відразу повела в рахунку і не віддавала перевагу до перемоги.

🏆 ¡Triunfo para Svitolina en la final de Berlín 🎾 La ucraniana supera a Kvitova (6-3, 1-6 y 5-10) 📺🖥📱 El mejor tenis, en @Eurosport_ES 1⃣ pic.twitter.com/l3Lh0MfiCN — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 17, 2020

Варто відзначити, що Світоліна виграла перший турнір після карантину, введеного через пандемію коронавірусу. Крім того, українка перервала семиматчеву серію поразок від Квітової, здобувши над нею першу перемогу з 2014 року.