Про це поінформували у Федерації тенісу України.

У фінальній зустрічі, яка була перенесена з середи на п’ятницю через дощ, українка переграла чешку Петру Квітову (№12 у рейтингу WTA).

Українка перемогла з рахунком 3:6; 6:1; 10:5.

“Еліна Світоліна виграла виставковий турнір у Німеччині, здобувши у фіналі перемогу над незручною для себе суперницею Петрою Квітовою – 3:6; 6:1; 10:5”, – зазначається в повідомленні.

У Федерації уточнили, що на професійній арені чеська тенісистка виграла у Світоліної сім матчів з дев’яти, які вони зіграли одна проти одної.

Як повідомляє видання Хsport, гра почалася вдало для українки, але згодом вона програла три підряд свої подачі і разом з ними перший сет. Друга партія залишилася за Світоліною.

У вирішальному сеті українка відразу повела в рахунку і не віддавала перевагу до перемоги.

Варто відзначити, що Світоліна виграла перший турнір після карантину, введеного через пандемію коронавірусу. Крім того, українка перервала семиматчеву серію поразок від Квітової, здобувши над нею першу перемогу з 2014 року.

  • Українська тенісистка Еліна Світоліна увійшла в ТОП-10 кращих тенісисток світу за версією Всесвітньої тенісної асоціації.
  • У березні українська тенісистка, перша ракетка України Еліна Світоліна повернулася в ТОП-5 оновленого рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).