У компанії Boeing зауважили, що світовій авіації потрібен час до 2024 року, аби повернутися до рівня виробництва, що був до початку пандемії.

Про це повідомляє BBC.

Віцепрезидент компанії у сфері комерційного маркетингу Даррен Халст певен, що до кінця 2023 – початку 2024 року авіаційна сфера відновиться до рівня 2019 року. Головна проблема — відновлення міжнародних маршрутів на великі дистанції. Вона пов’язана з чинними карантинними обмеженнями, спрямованими на протидію поширенню коронавірусу.

У Boeing пояснили, що ці обмеження слід пом’якшити, аби відновити попит, який був на ринку авіаперевезень до пандемії.

У 2020 році рівень пасажиропотоку знизився на 60% через карантинні обмеження. Через це авіація втратила щонайменше 126 мільярдів доларів. Це найнижчий показник в історії роботи авіаційної галузі.

Наразі уряди різних країн використовують власні підходи та бачення, встановлюючи ті чи інші обмеження. У компанії переконані, що правила мають бути єдині, аби відновити світову економіку.