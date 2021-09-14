Про це повідомляє BBC.
Віцепрезидент компанії у сфері комерційного маркетингу Даррен Халст певен, що до кінця 2023 – початку 2024 року авіаційна сфера відновиться до рівня 2019 року. Головна проблема — відновлення міжнародних маршрутів на великі дистанції. Вона пов’язана з чинними карантинними обмеженнями, спрямованими на протидію поширенню коронавірусу.
У Boeing пояснили, що ці обмеження слід пом’якшити, аби відновити попит, який був на ринку авіаперевезень до пандемії.
У 2020 році рівень пасажиропотоку знизився на 60% через карантинні обмеження. Через це авіація втратила щонайменше 126 мільярдів доларів. Це найнижчий показник в історії роботи авіаційної галузі.
Наразі уряди різних країн використовують власні підходи та бачення, встановлюючи ті чи інші обмеження. У компанії переконані, що правила мають бути єдині, аби відновити світову економіку.
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