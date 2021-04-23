Світова економіка може втратити до 18% глобального ВВП до 2050 року через зміни клімату, якщо не вжити попереджувальних заходів.

Про це, зокрема, повідомляють американське видання The New York Times та міжнародне агентство Reuters із посиланням на звіт Swiss Re – однієї з найбільших перестрахувальних компаній у світі.

Компанія розробила кілька сценаріїв очікуваного впливу змін клімату на глобальний ВВП до 2050 року.

Згідно зі звітом, вони виглядають так:

• зниження ВВП на 18%, якщо не буде вжито заходів щодо пом’якшення наслідків кліматичних змін (це найгірший сценарій, який може стати реальністю при підвищенні температури на планеті на 3,2°C);

• зниження на 14%, якщо будуть вжиті хоч якісь пом’якшувальні заходи (сценарій може стати реальністю за умови підвищення температури на 2,6°C);

• зниження ВВП на 11%, якщо будуть вжиті ширші пом’якшувальні заходи (це можливо при підвищенні температури на 2°C);

• зниження ВВП на 4% при досягненні цілей Паризької кліматичної угоди (не допустити підвищення середньої глобальної температури на планеті більше, ніж на 1,5°C).

Як пише The New York Times, скорочення річного обсягу світової економіки унаслідок змін клімату до 2050 року може скласти близько 23 трлн доларів (при зниженні ВВП до 14%).

“Підвищення температури, ймовірно, призведе до значного скорочення світового добробуту до 2050 року, оскільки врожайність падає, поширюються хвороби, а моря унаслідок зростання рівня води поглинають прибережні міста… Згідно зі звітом Swiss Re, однієї з найбільших у світі перестрахувальних компаній, до 2050 року наслідки змін клімату можуть призвести до скорочення обсягів виробництва в світовій економіці на 11-14% у порівнянні з темпами зростання без кліматичних змін. Це становить близько 23 трлн доларів скорочення річного обсягу світової економіки”, – йдеться в статті видання.

У Swiss Re зазначають, що найбільше можуть постраждати країни Азії. Наприклад Китай за найгіршого сценарію (при підвищенні температури на 3,2°С) ризикує втратити майже 24% свого ВВП до 2050 року.

Водночас найбільша економіка світу, США, за того ж сценарію може втратити близько 10% ВВП. Такі ж втрати експерти прогнозують для Канада та Великої Британії.

Втрати Європи могли б скласти близько 11% ВВП. При цьому, за оцінкою експертів, економіки Фінляндії чи Швейцарії менш вразливі (6%), ніж, наприклад, Франції або Греції (13%).

Компанія у своєму звіті наголошує, що зміна клімату “становить найбільшу довгострокову загрозу для світової економіки”. Проте вплив може бути зменшено, якщо будуть здійснені рішучі дії для досягнення цілей, поставлених у Паризькій кліматичній угоді.

Спеціалісти Swiss Re також дослідили, як наслідки змін клімату можуть вплинути на економіку 48 країн (що представляють 90% світової економіки).

Крім оцінки очікуваного впливу кліматичних ризиків на економіку кожної країни, у Swiss Re також оцінили вразливість країн перед екстремально посушливими і вологими погодними умовами. Також було оцінено здатність країни справлятися з наслідками кліматичних змін. У сукупності ці результати дозволили скласти рейтинг стійкості країн до наслідків зміни клімату.

Виявилося, що країни з економікою, що розвивається, в екваторіальних регіонах найбільше постраждають від підвищення температури.

Найбільш вразливими країнами в цьому контексті є Малайзія, Таїланд, Індія, Філіппіни та Індонезія.

А найменш вразливими є країни північної півкулі з розвиненою економікою: зокрема, США, Канада, Швейцарія та Німеччина.

Україна в цьому рейтингу стійкості країн до наслідків змін клімату знаходиться на 26 позиції.

За найгіршого кліматичного сценарію (при підвищенні температури на планеті на 3,2°C) наша країна може втратити до 6% ВВП до середини століття, а за найкращого – 0,2%.