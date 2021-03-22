У Міжнародному валютному фонді (МВФ) у січні прогнозували глобальне зростання в 2021 році на рівні 5,5%. Але тепер МВФ заявляє про перспективи ще більшого відновлення - завдяки додатковим фінансовим стимулам, особливо в США, і перспективам більш масової вакцинації.

Про це повідомляє перший заступник голови Міжнародного валютного фонду Джеффрі Окамото.

Глобальний прогноз

У МВФ зазначають, що відновлення світової економіки було нерівномірним.

Незважаючи на більш сильне, ніж очікувалося, відновлення в другій половині 2020 року, ВВП у більшості країн залишається значно нижче, ніж до пандемії.

“Китай у багатьох сферах вже завершив відновлення, повернувшись до допандемічного рівня зростання, випередивши всі великі економіки світу. Але зростання як і раніше незбалансоване, але витрати населення відстають від інвестицій. Ми очікуємо, що споживання буде зростати по мірі зростання інвестицій. Але є істотні ризики”, – сказав Джеффрі Окамото.

Однак за межами Китаю є тривожні ознаки того, що розрив між країнами з розвиненою економікою і ринками, що розвиваються, збільшується.

“Ми прогнозуємо, що сукупний дохід на душу населення в країнах з ринком, що формується і країнах, що розвиваються, за винятком Китаю, в період з 2020 по 2022 рік на 22% нижче, ніж був би без пандемії. Це призведе до того, що з початку пандемії близько 90 мільйонів людей опиняться за межею бідності “, – зазначив Окамото.

Він підкреслив, що в МВФ не знають, наскільки тривалою буде криза в галузі охорони здоров’я. Доступ до вакцин все ще нерівномірний як у країнах з розвиненою економікою, так і в країнах з ринковою економікою.

“Країни з низьким рівнем доходу можуть так і не почати масштабні кампанії з вакцинації в 2022 році, і це проблема: ця пандемія дійсно закінчиться тільки тоді, коли закінчиться для всіх. Інший ризик – поширення стійких мутацій вірусу, які загрожують знизити ефективність вакцин, що вже існують”, – зазначають у МВФ.

Джеффрі Окамото зазначає, що фінансова ситуація може погіршитися в країнах з високим державним і внутрішнім боргом.

“У середньостроковій перспективі криза може залишити глибокі шрами. У минулому в країнах з розвиненою економікою обсяг виробництва знижувався майже на 5% у порівнянні з тенденціями докризового періоду. Ситуація може бути гіршою в країнах, які не можуть дозволити собі суттєві макроекономічні заходи або мають великі сектори послуг, яким пандемія завдала шкоди. Всюди криза непропорційно вплинула на молодь, низькокваліфікованих працівників і жінок. У довгостроковій перспективі зростання викидів вуглецю нагадує нам про те, що зміна клімату також є серйозною проблемою, і Азія відіграє важливу роль у її вирішенні”, – зазначили в МВФ.

У МВФ вважають, що для подолання всіх цих проблем країнам необхідно працювати спільно.

Тут можна виділити три пріоритети:

По-перше, якомога швидше покласти край пандемії. Міжнародне співтовариство має збільшити виробництво вакцин.

“Ми повинні забезпечити країнам з низьким рівнем доходів фінансування для закупівлі вакцин. Це вимагає збільшення фінансування ініціативи COVAX і логістики доставки. У зв’язку з цим ми просимо провідні країни підтримати виробництво вакцин і надати фінансування країнам, що розвиваються”.

По-друге, країни повинні підтримувати економіку. Там, де пандемія триває, пріоритетом є захист життя людей. Кращими політиками будуть ті, які сприятимуть переходу до зеленої енергії та цифровізації.

Для досягнення більш швидкого і якісного зростання потрібні реформи: зміцнення соціального захисту і зелених інвестицій; відкриття внутрішніх ринків; продовження реформування держкомпаній; і забезпечення того, щоб приватні і державні фірми могли конкурувати на рівних засадах.

По-третє, необхідно зменшити розбіжності між країнами. Це включає надання доступу до ліквідності для економік, що розвиваються і запобігання того, щоб зміна клімату перешкоджало їхньому економічному зростанню і конвергенції.

Підтримка МВФ

У МВФ розширили пільгове фінансування і полегшили боргове зобов’язання багатьом з найбідніших членів Фонду.

Розглядається можливість нового розподілу, щоб допомогти задовольнити глобальні довгострокові потреби в резервах.