Галузь туризму продовжує потерпати від пандемії коронавірусу. Через це світова економіка у 2020 та 2021 роках може втратити понад чотири трильйони доларів.

Про це свідчить звіт Конференції ООН з торгівлі й розвитку (ЮНКТАД).

У доповіді, поданій спільно зі Всесвітньою туристською організацією ООН, у 2020 році міжнародний туризм і тісно пов’язані з ним галузі вже зазнали збитків у розмірі 2,4 трильйона доларів. Приблизно такі ж збитки очікуються й цьогоріч.

З січня по грудень 2020 року кількість іноземних туристів у світі зменшилася приблизно на один мільярд осіб (73%). У першому кварталі 2021 року отримані дані свідчать про падіння цього показника до 88%.

На думку авторів звіту, відновлення туристичного сектору залежатиме від ступеня доступності вакцин проти COVID-19.

У звіті зазначається, що вакцинація проти COVID-19 відбувається вкрай нерівномірно. Станом на кінець червня досі існують регіони, де щеплено менш ніж 1% населення. Водночас деякі країни вакцинували понад 60% населення. Таким чином збитки туристичного сектору скорочуються в більшості розвинених державах й збільшуються в країнах, що розвиваються.

Очікується, що туристичний сектор економіки буде відновлюватися швидше у Франції, Німеччині, Швейцарії, Великобританії та США. Проте, навіть в розвинених державах повного відродження іноземного туризму, на думку експертів, не слід очікувати раніше 2023 року.

Країни, що розвиваються, найбільше потерпають через пандемію. У 2020 році вони зазнали найрізкішого у світі скорочення кількості туристів – на 60-80%. Найбільш постраждалими регіонами виявилися Північно-Східна та Південно-Східна Азія, Океанія, Північна Африка і Південна Азія.

За прогнозами експертів, у другій половині цього року відбудеться пожвавлення міжнародного туризму, але фахівці ЮНКТАД прогнозують збитки галузі в розмірі від 1,7 до 2,4 трильйона доларів.

Наголошується, що скорочення туризму тягне за собою зростання рівня безробіття на 5,5%. У туристичних країнах цей показник може сягати 15%.