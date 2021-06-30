Про це свідчить звіт Конференції ООН з торгівлі й розвитку (ЮНКТАД).
У доповіді, поданій спільно зі Всесвітньою туристською організацією ООН, у 2020 році міжнародний туризм і тісно пов’язані з ним галузі вже зазнали збитків у розмірі 2,4 трильйона доларів. Приблизно такі ж збитки очікуються й цьогоріч.
З січня по грудень 2020 року кількість іноземних туристів у світі зменшилася приблизно на один мільярд осіб (73%). У першому кварталі 2021 року отримані дані свідчать про падіння цього показника до 88%.
На думку авторів звіту, відновлення туристичного сектору залежатиме від ступеня доступності вакцин проти COVID-19.
У звіті зазначається, що вакцинація проти COVID-19 відбувається вкрай нерівномірно. Станом на кінець червня досі існують регіони, де щеплено менш ніж 1% населення. Водночас деякі країни вакцинували понад 60% населення. Таким чином збитки туристичного сектору скорочуються в більшості розвинених державах й збільшуються в країнах, що розвиваються.
Очікується, що туристичний сектор економіки буде відновлюватися швидше у Франції, Німеччині, Швейцарії, Великобританії та США. Проте, навіть в розвинених державах повного відродження іноземного туризму, на думку експертів, не слід очікувати раніше 2023 року.
Країни, що розвиваються, найбільше потерпають через пандемію. У 2020 році вони зазнали найрізкішого у світі скорочення кількості туристів – на 60-80%. Найбільш постраждалими регіонами виявилися Північно-Східна та Південно-Східна Азія, Океанія, Північна Африка і Південна Азія.
За прогнозами експертів, у другій половині цього року відбудеться пожвавлення міжнародного туризму, але фахівці ЮНКТАД прогнозують збитки галузі в розмірі від 1,7 до 2,4 трильйона доларів.
Наголошується, що скорочення туризму тягне за собою зростання рівня безробіття на 5,5%. У туристичних країнах цей показник може сягати 15%.
- Раніше уряд Індонезії відклав відкриття острова Балі для іноземних туристів, попри те, епідемія коронавірусу спустошила економіку Балі, який протягом десятиліть був магнітом для відпочивальників завдяки його мальовничим пляжам, бурхливому нічному життю і самобутній індуїстській культурі.