Сполучені Штати Америки та Велика Британія запровадили санкції проти семи провідних членів російської хакерської групи, відомої як Trickbot.

Про це сповіщає NBC news.

Шкідливе програмне забезпечення Trickbot свого часу вважалося однією з найбільших загроз безпеці в Інтернеті, здатне викрадати фінансові дані.

У своєму оголошенні про цей крок Міністерство фінансів США зазначило, що “під час розпалу пандемії COVID-19 у 2020 році Trickbot націлився на лікарні та медичні центри, запустивши хвилю атак програм-вимагачів по всій території Сполучених Штатів”.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати та Велика Британія “зобов’язуються використовувати всі доступні повноваження для захисту від кіберзагроз”. Посадовці привітали впровадження санкцій проти кіберзлочинців і заявили, що це лише “перша хвиля нових скоординованих дій” проти таких груп.

Незважаючи на те, що шкідливе програмне забезпечення Trickbot не розгорталося протягом кількох років, особи, які стоять за ним, залишаються активними та все ще, схоже, працюють разом.

За даними експертів з кібербезпеки, діяльність Trickbot, схоже, перейшла під контроль іншої банди програм-вимагачів під назвою Conti. І Trickbot, і Conti були звинувачені владою США та Великої Британії у зв’язках з російськими спецслужбами.