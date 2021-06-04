Згідно зі світовим індексом цін ООН, вартість продуктів досягла максимуму за останні десять років.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Серед продуктів, ціни на які відстежують в ООН, олія, молочні продукти, цукор, зернові та м’ясо.

В таблиці індексу вказано, що в травні 2021 року ціни на продукти зросли на 39,7%. Це максимум з жовтня 2010 року.

Такий різкий перепад цін може бути пов’язаний з тим, що через пандемію коронавірусу були перебої на ринку. Це призвело до дефіциту на місцевому рівні й підвищення цін на продукти.

В перспективі, за прогнозами, можлива більш серйозна інфляція. Підвищення цін вплине на відновлення світової економіки через пандемію коронавірусу.

Минулого місяця ціни на продукти також сильно зросли. З квітня по травень вони зросли на 4,8%.