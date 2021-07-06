У вівторок ціни на нафту побили трирічний максимум після того, як основні світові виробники нафти не змогли узгодити виробничі плани.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзники, група ОПЕК +, відмовилися від перемовин після того, як Об’єднані Арабські Емірати відхилили пропозицію щодо продовження на вісім місяців заборони видобутку.

Деякі джерела в ОПЕК + заявили, що в серпні не буде збільшення видобутку нафти, в той час як інші заявили, що в найближчі дні має відбутися нове засідання.

Таким чином ціна на нафту марки Brent виросла до 77,66 долара – найвищий рівень з жовтня 2018 року. Нафта США зросла до найвищого рівня з 2014 року – і зараз становить 76,90 долара за барель.

Нафта подорожчала приблизно на 50% в цьому році і більш ніж на 385% з торішнього спаду, викликаного COVID-19.

“Без додаткових барелів нафти в найближчі тижні, враховуючи обмеженість ринку, Brent може подолати поріг у 80 доларів за барель”, – вважають аналітики UniCredit.