Про це повідомляє Офіс президента України.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у своєму привітанні народу України, надісланому на ім’я президента Володимира Зеленського, наголосив на викликах, які переживає Україна та світ цьогоріч, відзначивши важливість мирних ініціатив керівництва держави та протистояння пандемії COVID-19.

Дональд Трамп також зазначив, що США продовжують непохитно підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України до повернення контролю над всією її територією, включно з Кримом.

Лідер Французької Республіки Еммануель Макрон у своєму привітанні побажав українському народу процвітання та миру. Він запевнив, що Франція разом з Німеччиною й надалі залишатиметься поруч з Україною в пошуках сталого політичного вирішення конфлікту на сході країни, а також відстоюватиме суверенітет України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр привітав громадян України з Днем Незалежності від імені німецького народу.

Беручи до уваги великі виклики, що стоять перед Україною, президент Німеччини побажав Володимиру Зеленському та українському народові “великої сили й мужності, щоб підтримувати один одного, здійснити необхідні кроки у реформах і подолати наслідки пандемії COVID-19”.

Папа Франциск з нагоди Дня Незалежності передав президентові України та всім українським громадянам побажання миру й процвітання.

Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга, яка цьогоріч відвідала з Володимиром Зеленським Донбас, також передала главі Української держави найкращі побажання до Дня Незалежності.

Президент Республіки Польща Анджей Дуда в річницю проголошення незалежності України побажав Главі Української держави єдності та миру.

Очільник Угорщини Янош Адер у своєму привітанні зазначив, що Угорщина однією з перших визнала незалежність України і продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Української держави на теренах спільних європейських цінностей.

Президент Словаччини Зузана Чапутова надіслала президентові України відеозвернення з вітаннями з нагоди Дня Незалежності, у якому побажала українському народові сили й рішучості.

Король Королівства Саудівська Аравія Салман бін Абдул-Азіз Аль Сауд з нагоди святкування річниці Дня Незалежності України направив президенту Володимиру Зеленському листа з найщирішими побажаннями міцного здоров’я та щастя, а уряду та дружньому українському народові – сталого прогресу та процвітання.

Також Україну з національним святом привітали президент Італійської Республіки Серджо Маттарелла, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, президент Перу Мартін Віскарра Корнехо та багато інших світових лідерів.

А працівники посольства США в Україні на музичних інструментах виконали українську народну пісню “Ой, ходить сон”.

Per our tradition, the U.S. Embassy Kyiv team celebrates Ukrainian Independence Day with a Ukrainian tune! Enjoy our rendition of Ой, ходить сон. Legend has it that this Ukrainian tune inspired American composer George Gershwin to write his famous “Summertime”! pic.twitter.com/moz3qRGPEv

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 23, 2020