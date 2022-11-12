Світові лідери не візьмуть участь в офіційному "сімейному фото" під час зустрічі на саміті G20 через дискомфорт у зв'язку з присутністю Росії.

Про це повідомляє The Guardian.

За традицією світові лідери на початку саміту роблять спільне фото, що є джерелом цікавої динаміки, коли лідери спілкуються і вітають один одного на публіці.

Але на саміті в Індонезії, який розпочнеться наступного вівторка, спільних фотографій не буде, попри те, що президент Росії Володимир Путін заявив, що не буде на ньому присутній.Замість Путін на саміті “Великої двадцятки” буде присутній голова МЗС РФ Сергій Лавров.

У виданні зазначили, що раніше Сергій Лавров влаштував драматичні сцени на попередніх самітах, залишивши зустріч міністрів закордонних справ після того, як заявив своїм колегам, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну не є причиною глобальної голодної кризи і що санкції, спрямовані на ізоляцію Росії, є рівносильними оголошенню війни.

Зазначимо, що у Міністерстві закордонних справ Великої Британії вважають, що Росія не має морального права брати участь у саміті лідерів “Великої двадцятки”, який відбудеться у листопаді на Балі. З такою заявою у британському МЗС виступили після того, як президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що президент РФ Володимир Путін приїде на саміт G-20.

“Росія не має морального права сидіти на G-20, поки триває її агресія в Україні”, – заявив 19 серпня речник МЗС Сполученого Королівства. Водночас у британському відомстві наголосили, що підтримують зусилля Індонезії щодо забезпечення розгляду на саміті наслідків повномасштабної війни Росії проти України.

Своєю чергою, у Міністерстві закордонних справ України вимагали виключити РФ зі списку запрошених на саміт “Великої двадцятки”. Також вимагається позбавити росіян права на членство в G20.

“Путін публічно визнав віддання наказу про ракетні удари по українських цивільних та по енергетичній інфраструктурі. Маючи руки по лікті в крові, він не має сидіти за одним столом зі світовими лідерами. Запрошення Путіну на саміт на Балі має бути відкликане, а Росія — виключена із “Групи двадцяти”, — сказав речник МЗС України Олег Ніколенко.

Зауважимо, що саміт G20 відбудеться 15-16 листопада на Балі. Він стане найочікуванішим багатонаціональним зібранням за останні роки, оскільки повномасштабна російсько-українська війна випробувала Європу та напружила економіку на межі рецесії. На відміну від G7, яка складається виключно з багатих демократій, G20 також включає кілька автократій. Тому очікується, що не всі присутні на саміті країни будуть підтримувати Україну.