На підтримку України та Укрпошти, яка припинила усі контакти з РФ та Білоруссю через повномасштабну агресію, пошти світу також припиняють співпрацю з цими державами.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Пошти Польщі, Швеції, Данії, Фінляндії та Австралії вже подали відповідні документи до Всесвітнього поштового союзу про те, що припиняють доставлення відправлень до та з РФ і Білорусі. До поштової блокади країн-агресорів приєдналася також Латвійська пошта, яка ще в березні припинила поштові грошові перекази.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що на тлі введення санкцій та виходу компаній з ринку РФ пошта стала каналом ввозу підсанкційних товарів. Тому дуже важливо, щоб поштові оператори підтримали дії своїх країн щодо придушення агресії та перестали доставляти відправлення.

Варто зазначити, що Укрпошта припинила доставлення до/з Росії та Білорусі з перших днів повномасштабної війни.