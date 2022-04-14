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Світові трейдери зменшать закупівлю нафти та палива у Росії вже у травні — Reuters

Вже 15 травня великі світові трейдери мають намір зменшити обсяги закупівлі російського палива та нафти. У такий спосіб компанії планують уникнути порушення санкції Євросоюзу проти РФ.

Четвер, 14 квітня 2022, 12:13
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Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.

Згідно з європейськими санкціями забороняється закупівля нафти у “Роснефті” або “Газпромнефті”, бо вони не є “надто необхідними” для забезпечення енергетичної безпеки країн ЄС. Через введені обмеження трейдери поки розбираються з тим, що означає “надто необхідні”.

“Всі компанії сидять зі своїми юристами, щоб з’ясувати, що вони можуть і не можуть зробити. Неясно, що це означає для всього ланцюжка постачання, для вантажовідправників, страховиків”, — пояснили у повідомленні.

Обмеження ЄС стануть чинними 15 травня, тому тоді планують скоротити закупівлю. У квітні “Роснефть” та “Газпромнефть” продають по майже 1 мільйон барелів на день, а загалом обсяги становлять 29 мільйонів барелів. Цього місяця кількість нафти має більше як 40% від загального експорту сировини з Уралу.

Подальші операції ускладнять санкції проти “Транснефть”. Державна російська компанія має в користуванні ключові порти та трубопроводи для продажів, тому через санкції доступ до критичної інфраструктури буде обмежений.

Найбільший покупець російської нафти компанія Trafigura має намір повністю дотримуватися застосованих санкцій. Тому вони “очікують, що з 15 травня обсяги торгівлі буде додатково знижено”. Також Vitol протягом другого кварталу буде зменшувати обсяги купівлі нафти, а до кінця 2022 року вийде з російського ринку.

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