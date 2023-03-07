У Twitter світові тренди очолив хештег #SlavaUkraini після того, як до мережі потрапило відео зі стратою беззбройного українського військовополоненого. Користувачі активно поширюють гасло "Слава Україні" та малюнки вбитого захисника.

Про це повідомили #Букви.

У соціальній мережі користувачі намагаються привернути увагу громадськості до жорстоких вбивств українців російськими військовими.

На відео військовополонений українець стоїть з цигаркою, поки його знімають на телефон. Він вимовляє “Слава Україні!”, після чого росіяни демонстративно розстріляли його, не припинивши зйомок.

Користувачі присвятили багато малюнків загиблому захиснику.

7 березня попередньо встановили особу страченого українця. Ним є Тимофій Миколайович Шадура — військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади. Військовий вважався зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року.

Остаточне підтвердження особи може буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз. Нині тіло захисника перебуває на окупованій території.