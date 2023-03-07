Про це повідомили #Букви.
У соціальній мережі користувачі намагаються привернути увагу громадськості до жорстоких вбивств українців російськими військовими.
На відео військовополонений українець стоїть з цигаркою, поки його знімають на телефон. Він вимовляє “Слава Україні!”, після чого росіяни демонстративно розстріляли його, не припинивши зйомок.
Користувачі присвятили багато малюнків загиблому захиснику.
7 березня попередньо встановили особу страченого українця. Ним є Тимофій Миколайович Шадура — військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади. Військовий вважався зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року.
Остаточне підтвердження особи може буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз. Нині тіло захисника перебуває на окупованій території.
- Колишній військовополонений з острова Зміїний, прикордонник Микита Жур’ян перебував у полоні з першого дня війни. Його звільнили 24 листопада 2022 року. Додому на Одещину прикордонник повернувся після реабілітації 25 грудня.