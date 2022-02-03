Показник світових цін на харчові продукти у січні 2022 року досяг рекордного рівня з квітня 2011 року, зокрема через обмеження пропозиції рослинних олій.

Про це повідомили у Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (ФАО).

У січні 2022 року світові ціни на продовольчі товари зросли на 1,1% проти показників грудня 2021 року. Індекс цін на продовольчі товари у світі становив 135,7 пункту.

Найбільше зросли ціни на олії, середнє значення індексу цін на рослинні олії збільшилося на 4,2%, до 185,9 пункту, що становить історичний максимум.

У ФАО ситуацію пояснюють зростанням котирувань пальмової олії у зв’язку з низькими обсягами виробництва у країнах-виробниках та можливим скороченням експортної пропозиції в Індонезії.

Окрім цього, у порівнянні з попереднім місяцем, значення індексу цін на молочну продукцію збільшилося на 2,4%. Зазначається, що зростання індексу триває вже п’ятий місяць поспіль.

Індекс цін на зернові в січні був на 0,1% вищий за грудневий показник і на 12,5% вищий, ніж у січні 2021 року.

Середнє значення індексу цін на м’ясо у січні 2022 року також зросло, на 17,3% проти січня 2021 року. Водночас ціни на яловичину досягли рекордного рівня через перевищення імпортного попиту експортної пропозиції.

Своєю чергою, індекс цін на цукор був єдиним субіндексом, який знизився у січні 2022 року на 3,1% у порівнянні з груднем. Зокрема завдяки сприятливим прогнозам виробництва у країнах-експортерах – в Індії та Таїланді.

Довідка. ФАО – організація ООН, основним завданням якої є боротьба з голодом. ФАО виступає як форум, де розвинені країни на рівних обговорюють і узгоджують політичні рішення у сфері продовольчої безпеки. ФАО є джерелом інформації та надає допомогу країнам, що розвиваються, у покращенні практик сільського господарства, лісівництва та рибництва, прагне забезпечити здорове харчування та продовольчу безпеку для всіх. Девіз організації латинською мовою – “Fiat panis” – перекладається як “Хай буде хліб”.