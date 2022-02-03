Про це повідомили у Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (ФАО).
У січні 2022 року світові ціни на продовольчі товари зросли на 1,1% проти показників грудня 2021 року. Індекс цін на продовольчі товари у світі становив 135,7 пункту.
Найбільше зросли ціни на олії, середнє значення індексу цін на рослинні олії збільшилося на 4,2%, до 185,9 пункту, що становить історичний максимум.
У ФАО ситуацію пояснюють зростанням котирувань пальмової олії у зв’язку з низькими обсягами виробництва у країнах-виробниках та можливим скороченням експортної пропозиції в Індонезії.
Окрім цього, у порівнянні з попереднім місяцем, значення індексу цін на молочну продукцію збільшилося на 2,4%. Зазначається, що зростання індексу триває вже п’ятий місяць поспіль.
Індекс цін на зернові в січні був на 0,1% вищий за грудневий показник і на 12,5% вищий, ніж у січні 2021 року.
Середнє значення індексу цін на м’ясо у січні 2022 року також зросло, на 17,3% проти січня 2021 року. Водночас ціни на яловичину досягли рекордного рівня через перевищення імпортного попиту експортної пропозиції.
Своєю чергою, індекс цін на цукор був єдиним субіндексом, який знизився у січні 2022 року на 3,1% у порівнянні з груднем. Зокрема завдяки сприятливим прогнозам виробництва у країнах-експортерах – в Індії та Таїланді.
Довідка. ФАО – організація ООН, основним завданням якої є боротьба з голодом. ФАО виступає як форум, де розвинені країни на рівних обговорюють і узгоджують політичні рішення у сфері продовольчої безпеки. ФАО є джерелом інформації та надає допомогу країнам, що розвиваються, у покращенні практик сільського господарства, лісівництва та рибництва, прагне забезпечити здорове харчування та продовольчу безпеку для всіх. Девіз організації латинською мовою – “Fiat panis” – перекладається як “Хай буде хліб”.
- Нагадаємо, середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО, котре дає змогу відслідковувати коливання світових цін на основні продовольчі товари, становить 125,7 пункту за підсумками 2021 року. Це на 28,1% більше проти показника 2020 року.
- Раніше повідомлялось, світові ціни на харчові продукти побили 10-річний рекорд. У листопаді зазначалось, що Індекс світових цін на продовольчі товари у жовтні досягнув 10-річного максимуму з липня 2011 року.
- У липні у виданні Bloomberg відзначили, що врожайність по всьому світу знижується через зміни погодних умов, які продиктовані кліматичними змінами. У результаті зменшення врожайності – зростає рівень голоду. Спеціальна посланниця ООН Агнес Калібата на Саміті з продовольчих систем 2021 року заявила, що “те, що відбувається в одній частині світу, в результаті впливає на всіх”.
- Водночас у серпні в Україні рекордно зросли ціни на харчові продукти. Причиною зростання вартості аналітики називали неврожай або песимістичні очікування щодо нього, а також дефіцит зернових та олійних культур на світових ринках.