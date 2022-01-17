17 січня вартість нафти зросла до максимуму із жовтня 2018 року. Інвестори роблять ставку на обмеженість світових пропозицій, проте, стриманість основних виробників була частково компенсована зростанням виробництва в Лівії.

Про це повідомляє британське інформаційне агентство Reuters.

Ціна ф’ючерсів нафти марки Brent із початку торгів зросла до максимального показника із жовтня 2018 року – до $86,71 за барель. Вартість нафта марки WTI збільшилась до $84,40, найвищої позначки із листопада 2021 року. Ціна на Brent лише за минулий тиждень зросла на понад 5%, WTI – на 6%.

Зазначається, що зростання вартості зумовлене обмеженим постачанням країн-виробників та стабільністю світового попиту на нафту попри стрімке поширення варіанту Omicron.

Згідно із пронозами аналітиків агентства, нафта продовжуватиме дорожчати через те, що організація країн-експортерів ОПЕК+ не забезпечує достатнього обсягу постачання для задоволення високого світового попиту.

При цьому, багато дрібних виробників не можуть збільшити пропозицію, а інші остерігаються качати занадто багато нафти, побоюючись поновлення наслідків COVID-19.

Проте, загальний видобуток нафти в Лівії вже повернувся до 1,2 мільйона барелів на добу. Минулого тижня видобуток становив близько 900 000 барелів на добу через блокаду західних нафтових родовищ.

“Видобуток нафти в Лівії впав до 700 000 барелів на добу на початку року, що також відіграло свою роль у зростанні цін”, – зауважив аналітик Commerzbank Карстен Фріч.

Окрім цього, аналітики видання припускають, що припинити зростання цін також може Китай. За інформацією Reuters, у країні планують звільнити нафту з держрезервів з 31 січня до 6 лютого у рамках плану, узгодженого США з іншими великими споживачами щодо зниження світових цін.