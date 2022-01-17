Про це повідомляє британське інформаційне агентство Reuters.
Ціна ф’ючерсів нафти марки Brent із початку торгів зросла до максимального показника із жовтня 2018 року – до $86,71 за барель. Вартість нафта марки WTI збільшилась до $84,40, найвищої позначки із листопада 2021 року. Ціна на Brent лише за минулий тиждень зросла на понад 5%, WTI – на 6%.
Зазначається, що зростання вартості зумовлене обмеженим постачанням країн-виробників та стабільністю світового попиту на нафту попри стрімке поширення варіанту Omicron.
Згідно із пронозами аналітиків агентства, нафта продовжуватиме дорожчати через те, що організація країн-експортерів ОПЕК+ не забезпечує достатнього обсягу постачання для задоволення високого світового попиту.
При цьому, багато дрібних виробників не можуть збільшити пропозицію, а інші остерігаються качати занадто багато нафти, побоюючись поновлення наслідків COVID-19.
Проте, загальний видобуток нафти в Лівії вже повернувся до 1,2 мільйона барелів на добу. Минулого тижня видобуток становив близько 900 000 барелів на добу через блокаду західних нафтових родовищ.
“Видобуток нафти в Лівії впав до 700 000 барелів на добу на початку року, що також відіграло свою роль у зростанні цін”, – зауважив аналітик Commerzbank Карстен Фріч.
Окрім цього, аналітики видання припускають, що припинити зростання цін також може Китай. За інформацією Reuters, у країні планують звільнити нафту з держрезервів з 31 січня до 6 лютого у рамках плану, узгодженого США з іншими великими споживачами щодо зниження світових цін.
- Нагадаємо, у грудні 2020 року повідомлялося, що ціни на нафту знизилися після даних Американського інституту нафти (API) про зростання запасів у США.
- У травні 2021 року міністри країн G7 домовилися про нові кроки на шляху до відмови від викопного палива, аби покращити ситуацію зі змінами клімату.
- Вже у липні 2021 року ціни на нафту побили трирічний максимум після того, як основні світові виробники нафти не змогли узгодити виробничі плани.
- У грудні 2021 року в інвестиційному банку Goldman Sachs спрогнозували зростання ціни на нафту до $100 за барель у 2023 році. При цьому, основним чинником назвали подальше відновлення глобальної економіки.