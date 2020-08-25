Попри санкції США і Євросоюзу, компанії зі світовим іменем продовжують купувати продукцію холдингу UBC Group, виробничі потужності якого розташовані в Криму.

Про це йдеться в матеріалі «Цензор.Net» «Переклеювання етикеток, “сліпота” і контрабанда: Як міжнародні компанії обходять “кримські санкції».

Видання нагадує, що 30 липня 2014 року було ухвалено рішення Євросоюзу про заборону імпорту кримських товарів, які не мають української ліцензії. Ці заходи стосуються громадян ЄС і компаній, заснованих у ЄС. США запровадили таку заборону в грудні 2014 року. Відповідна постанова українського уряду діє з 16 січня 2016 року.

Попри це, харківська компанія «UBC Group не лише не зупинила виробництво на окупованій території, а збільшує свою продуктивність, нарощує потужності, активно співпрацює з окупаційною владою, фінансуючи її, виплачуючи податки окупантам», – йдеться в матеріалі.

За офіційними даними на сайті UBC Group, продукцію поставляють міжнародним компаніям AbInBev, Heineken, SABMiller, Балтика, Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, Carlsberg, Efes.

Як ідеться в розслідуванні, продаж обладнання здійснюється через дві компанії: ТОВ ТД “Холодильне обладнання” та ТОВ “Ю БІ СІ КУЛ-Б”, зареєстровані в Бєлгородській області. На обладнанні, яке постачається, натомість зазначено юридичну адресу і не зазначено реальну адресу виробничих потужностей, розташованих на санкційній території.

Журналісти наводять дані Google Maps з Росії, які викликають сумніви, що потужності з виробництва містяться за вказаною адресою. Також в матеріалі надано дані з судового позову про поставки обладнання до Казахстану, де вказано, що до Бєлгородської області його везуть з Криму.

Журналісти проаналізували митні реєстри України та знайшли ще один шлях експорту в Європу санкційного обладнання. «У митних реєстрах України за 2019 рік є постачання обладнання за фактом з окупованого Криму на адресу двох українських контрагентів: ТОВ ГРІН КУЛ (це новий завод UBC Group у Вінниці) і ПрАТ “УКпостач” (основна компанія UBC Group, яка є власником кримського заводу)», – йдеться в матеріалі.

Як свідчать документи, в такий спосіб здійснюється експорт товару з окупованого Криму до країн ЄС для міжнародної пивоварної корпорації Anheuser-Busch InBev, яка є одним з найбільших виробників пива у світі (частка на світовому ринку оцінюється у 28%).

Нагадаємо, кримський завод “УКснаб”, що належить харківському холдингу UBC Group, побудований на початку 2000-х. Донедавна “УКснаб” виробляв понад 140 серійних виробів, охопивши близько 13% світового ринку з виторгом майже 100 млн доларів США на рік. 25% акцій підприємства належить Європейському банку реконструкції та розвитку.