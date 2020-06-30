Про це повідомила пресслужба банку.

На цій посаді Банерджі керуватиме співпрацею Банку з урядами та партнерами у трьох країнах. Він також очолить узгодження та впровадження кредитного портфелю, аналітичних продуктів та визначить майбутні напрямки програм.

Крім того, він співпрацюватиме з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) та Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій (MIGA), щоб зміцнити результати Групи Світового банку в Білорусі, Молдові та Україні.

До призначення на дану посаду Банерджі був регіональним директором Світового банку по країнах Європейського Союзу, де здійснював загальне керівництво операційною, стратегічною та інформаційною роботою Банку в країнах-членах ЄС. У минулому він також був Старшим директором Світового банку та керівником департаменту глобальної практики з питань праці, соціального захисту та пенсійних систем.

До роботи у Світовому банку з 1998 року, Банерджі викладав у Центрі розвитку економіки при Вільямс Коледжі, штат Массачусетс (США), де, серед іншого, очолював аспірантську програму економічного факультету. Він також викладав у Пенсильванському університеті (США). Банерджі має наукові ступені магістра та PhD економіки від Пенсильванського університету (США) та ступінь бакалавра економіки від Університету Делі (Індія).