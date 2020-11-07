Про це повідомив президент Володимир Зеленський в своєму Twitter-акаунті.
“Україна отримає від Світового банку 100 мільйонів доларів на відновлення економіки та підприємництва підконтрольних територій на сході”, – йдеться в повідомленні.
Зеленський також подякував представникам Світового банку за підтримку територіальної цілісності України.
“Ми зробимо все, щоб наші громадяни почувалися в безпеці, а регіони ставали заможними”, – додав він.
🇺🇦’ll receive from the @WorldBank $100 mln to restore the economies of the contact line territories. Grateful to @DavidMalpassWBG & @ArupBanerji for supporting the 🇺🇦’s territorial integrity. Wе’ll do our best to make citizens feel safe & regions to become prosperous & develop.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2020
- Раніше повідомлялось, що Світовий банк планує виділити Україні на $300 млн, ніж очікувалося від початку. При цьому транш у $350 млн, який було схвалено в червні, досі не надійшов.