Про це повідомив президент Володимир Зеленський в своєму Twitter-акаунті.

“Україна отримає від Світового банку 100 мільйонів доларів на відновлення економіки та підприємництва підконтрольних територій на сході”, – йдеться в повідомленні.

Зеленський також подякував представникам Світового банку за підтримку територіальної цілісності України.

“Ми зробимо все, щоб наші громадяни почувалися в безпеці, а регіони ставали заможними”, – додав він.

  • Раніше повідомлялось, що Світовий банк планує виділити Україні на $300 млн, ніж очікувалося від початку. При цьому транш у $350 млн, який було схвалено в червні, досі не надійшов.