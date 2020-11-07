Світовий банк виділить Україні 100 мільйонів доларів на відновлення економіки та підприємництва на підконтрольних територіях Донбасу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в своєму Twitter-акаунті.

“Україна отримає від Світового банку 100 мільйонів доларів на відновлення економіки та підприємництва підконтрольних територій на сході”, – йдеться в повідомленні.

Зеленський також подякував представникам Світового банку за підтримку територіальної цілісності України.

“Ми зробимо все, щоб наші громадяни почувалися в безпеці, а регіони ставали заможними”, – додав він.

🇺🇦’ll receive from the @WorldBank $100 mln to restore the economies of the contact line territories. Grateful to @DavidMalpassWBG & @ArupBanerji for supporting the 🇺🇦’s territorial integrity. Wе’ll do our best to make citizens feel safe & regions to become prosperous & develop. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2020