Світовий банк в рамках "ковідного" кредиту на суму 300 млн доларів виділить Україні перший транш ще до кінця року. Йдеться про суму в 170 млн доларів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

“Сьогодні, 14 грудня, між Україною та МБРР підписано Угоду про Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19, для проєкту “Модернізація системи соціальної підтримки населення України”.Мінфін у співпраці з Мінсоцполітики доклали усіх зусиль для підготовки Угоди в найкоротші строки, завдяки якій Україна зможе залучити кредит в розмірі 300 млн дол. США, 170 з яких – вже до завершення поточного року”, – йдеться в повідомленні.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що підтримка Світового банку і оперативне прийняття важливих рішень дає надію на продовження співпраці.

“Підписання Угоди про Друге додаткове фінансування для проєкту “Модернізація системи соціальної підтримки населення України” є логічним завершенням року, в якому Світовий банк вчергове довів свою дієву підтримку, спрямовану на боротьбу з наслідками поширення COVID-19. Головна мета – це соціальна допомога і соціальні послуги для малозабезпечених сімей, а також допомога постраждалим від негативного економічного впливу пандемії COVID-19″, – сказав Марченко.

Це буде друге додаткове фінансування проекту “Модернізація системи соціальної підтримки населення України”, який реалізується в Україні, загальна сума кредиту за яким складе 750 млн доларів США. Проект спрямований на покращення результатів діяльності системи соціальної допомоги та соціальних послуг в Україні для малозабезпечених сімей.