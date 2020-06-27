Рада виконавчих директорів Світового банку ухвалила рішення про надання Україні позики у розмірі 350 мільйонів доларів США на підтримку реформ для економічного відновлення.

Про це повідомила пресслужба банку.

Основні реформи, які підтримуються в рамках першої позики на політику розвитку, включають:

зміцнення земельного та кредитного ринків шляхом створення ефективного ринку сільськогосподарських земель та врегулювання проблемних кредитів у державних банках;

підтримку де-монополізації та антикорупційних інституцій, а також реструктуризацію газового сектору;

посилення системи соціального захисту для підтримки людей похилого віку, які є особливо вразливими до COVID-19.

“В рамках цієї позики на політику розвитку надається 350 мільйонів доларів США на підтримку державного бюджету у скрутні часи. Світовий банк вітає зобов’язання уряду щодо реформ, спрямованих на підготовки економіки до відновлення зокрема, суттєві кроки, зроблені для зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель, та збільшення виплат вразливим групам населення похилого віку”, – зазначив новопризначений Директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Аруп Банерджи.