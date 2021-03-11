П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав Світовий Економічний Форум (World Economic Forum) виправити інформацію про українську княгиню Ольгу, яка була оприлюднена з нагоди 8 березня. У статті княгиню назвали "праматір'ю сучасної Росії".

Відповідну заяву Порошенко оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

“Росія звикла нав’язувати світові брехню — своє альтернативне бачення історії та імперські наративи. До 8 березня шанований мною Світовий Економічний Форум опублікував перелік із шести жінок, що змінили світову історію. Почесно, що до цього списку увійшла і наша княгиня Ольга, рівноапостольна свята, чию пам’ять водночас шанують українські православна та католицька церкви. Уявіть моє обурення, коли я прочитав, що Світовий форум іменує нашу княгиню російською правителькою та основоположницею сучасної Росії. А її чоловіка, князя Ігоря, вирішили прозвати Іваном”, – зазначив Порошенко.

Політик наголосив, що княгиня Ольга “ніяк не може вважатись прародителькою Російської Федерації”, оскільки вона правила в Київській Русі зі столицею в Києві, яка “існувала на території сучасних України, Білорусі та Росії”. А Московське Князівство було засноване “лише через понад 300 років після її смерті”.

Порошенко закликав команду World Economic Forum “негайно виправити помилки в описі однієї з найвідоміших жінок в українській історії та ретельніше перевіряти свої джерела”.

“Щодня ми стаємо свідками того, наскільки важливим є захист не лише інформаційного простору, але й власної культурної спадщини, коли елементами ворожої пропаганди можуть стати навіть авторитетні міжнародні інституції”, – написав він.

Варто зазначити, що йдеться про статтю “6 жінок в історії, які формували світ: від гавайської королеви до китайської імператриці”. Вона була опублікована на сайті World Economic Forum з нагоди Міжнародного жіночого дня (8 березня).

У ній Ольгу Київську називають “першим російським монархом, який прийняв християнство”. А чоловіка княгині назвали Іваном, хоч його звали Ігор (київський князь Ігор Рюрикович).

“Княгиня Київської Русі – прародителька сучасної Росії. Чоловік Ольги Іван був жорстоко вбитий васалами в 945 році… Правлячи як регент свого сина, Ольга помстилася вбивцям свого чоловіка, поховавши одних заживо, а інших — замкнувши в палаючих будівлях… Однак згодом, під час поїздки до Константинополя, Ольга надихнулася християнським вченням і прийняла християнство, відмовившись від своїх кривавих шляхів. Решту свого життя вона провела, намагаючись навернути інших у віру, забезпечуючи добробут бідних та будуючи лікарні. Сьогодні вона є святою як у католицькій, так і в східно-православній церкві”, — сказано в описі княгині.

Варто зазначити, що помилки досі не виправили.