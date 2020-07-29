Про це поінформували у Всесвітній туристичній організації ООН (UNWTO).

Згідно з оцінками UNWTO, збиток від пандемії вже в три рази перевищив наслідки глобальної економічної кризи 2009 року для світового туризму.

При підрахунку збитків враховувалися дані за перші п’ять місяців 2020 року (з січня по травень).

Відзначається, що станом на травень практично повне закриття кордонів призвело до падіння туристичних потоків на 98 % (у порівнянні з 2019 роком).

“У порівнянні з минулим роком подорожі туристів з січня по травень зменшилися на 56 %. Це призводить до скорочення на 300 мільйонів туристів і втрати 320 млрд доларів США міжнародних туристичних надходжень – більш ніж у три рази більше, ніж під час глобальної економічної кризи 2009 року”, – наголошується в повідомленні.

У UNWTO відзначають, що різке скорочення світового туризму залишило мільйони людей без засобів до існування (в тому числі жителів країн, що розвиваються).

Згідно з повідомленням, більшість членів експертної групи UNWTO із туризму очікують відновлення міжнародного туризму до другої половини 2021 року.

ДОВІДКА. Всесвітня туристична організація (United Nations World Tourism Organization, UNWTO) – спеціалізована міжурядова установа системи ООН, що об’єднує 158 країн-учасниць, 6 асоційованих територій, дві території в статусі спостерігача і понад 500 афілійованих організацій. Вона займається розвитком стійкого і загальнодоступного туризму. Це провідна міжнародна організація у сфері туризму.

Штаб-квартира знаходиться в Мадриді. Генеральний секретар – Зураб Пололікашвілі (Грузія).