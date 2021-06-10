Про це повідомляється на сайті компанії.
На момент сплати викупу переважна більшість підприємств компанії нормально працювали.
Після проведення консультацій із внутрішніми ІТ-фахівцями і сторонніми експертами з кібербезпеки, компанія вирішила нівелювати будь-які можливі проблеми, пов’язані з кібератакою, і цілком впевнитись у відсутності витоку даних.
“Це було дуже складне рішення для нашої компанії і для мене особисто. Однак ми відчували, що це рішення необхідно зробити, щоб запобігти будь-якому потенційному ризику для наших клієнтів”, – сказав Андре Ногейра, генеральний директор JBS USA.
ФБР заявило, що це одне з найбільш кваліфікованих кіберзлочинних угруповань у світі.
Здатність JBS USA швидко вирішити проблеми, що виникли в результаті атаки, була обумовлена її протоколами кібербезпеки, наявністю резервних систем і зашифрованими серверами резервного копіювання. Компанія витрачає понад 200 мільйонів доларів на рік на ІТ, і в ній працює понад 850 ІТ-фахівців по всьому світу.
JBS – найбільший в світі постачальник м’яса з більш ніж 150 заводами в 15 країнах. Компанія була заснована в 1953 році в Бразилії власником ранчо Хосе Батіста Собріньо. Наразі у компанії працює більше 150 000 співробітників по всьому світу. Серед клієнтів – супермаркети і ресторани McDonald’s.
У США JBS переробляє майже чверть яловичини країни і п’яту частину свинини.
- 2 червня повідомлялося, що м’ясопереробна компанія JBS піддалася кібератаці, через яку деякі підприємства в Австралії, Канаді та США були тимчасово зупинені.
- Раніше повідомлялося, що пов’язані з Росією хакери атакували десятки урядових установ, аналітичних центрів та неурядових організацій у США та інших країнах.