Найбільший у світі виробник м'яса JBS заплатив хакерам викуп у розмірі 11 мільйонів доларів.

Про це повідомляється на сайті компанії.

На момент сплати викупу переважна більшість підприємств компанії нормально працювали.

Після проведення консультацій із внутрішніми ІТ-фахівцями і сторонніми експертами з кібербезпеки, компанія вирішила нівелювати будь-які можливі проблеми, пов’язані з кібератакою, і цілком впевнитись у відсутності витоку даних.

“Це було дуже складне рішення для нашої компанії і для мене особисто. Однак ми відчували, що це рішення необхідно зробити, щоб запобігти будь-якому потенційному ризику для наших клієнтів”, – сказав Андре Ногейра, генеральний директор JBS USA.

ФБР заявило, що це одне з найбільш кваліфікованих кіберзлочинних угруповань у світі.

Здатність JBS USA швидко вирішити проблеми, що виникли в результаті атаки, була обумовлена ​​її протоколами кібербезпеки, наявністю резервних систем і зашифрованими серверами резервного копіювання. Компанія витрачає понад 200 мільйонів доларів на рік на ІТ, і в ній працює понад 850 ІТ-фахівців по всьому світу.

JBS – найбільший в світі постачальник м’яса з більш ніж 150 заводами в 15 країнах. Компанія була заснована в 1953 році в Бразилії власником ранчо Хосе Батіста Собріньо. Наразі у компанії працює більше 150 000 співробітників по всьому світу. Серед клієнтів – супермаркети і ресторани McDonald’s.

У США JBS переробляє майже чверть яловичини країни і п’яту частину свинини.