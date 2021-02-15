Про це повідомляє пресслужба організації.
“Нгозі Оконджо-Івеала з Нігерії стала новим очільником СОТ”, – йдеться у повідомленні.
В організації додали, що Оконджо-Івеала стала не тільки першою жінкою, а й першою представницею Африки, яка очолила СОТ.
Вона розпочне виконувати обов’язки гендиректорки СОТ 1 березня. Термін її повноважень спливає 31 серпня 2025 року, однак його можуть подовжити, йдеться в повідомленні на сайті СОТ.
BREAKING: Ngozi Okonjo-Iweala from Nigeria is appointed as the next WTO Director-General.
Dr. Okonjo-Iweala makes history as the first woman and the first African to lead the WTO.
Her term starts on the 1st of March 2021.
More details soon. #WTODG@NOIweala pic.twitter.com/2RJkkfK2Id
— WTO (@wto) February 15, 2021
Оконджо-Івеала заявила, що ключовим пріоритетом для неї буде робота з членами СОТ для швидкого вирішення економічних наслідків та наслідків для здоров’я, спричинених пандемією COVID-19.
Фото: СОТ
“Я маю честь бути обраною членами СОТ генеральним директором СОТ. Потужна СОТ життєво необхідна, якщо ми хочемо повністю і швидко оговтатися від руйнувань, спричинених пандемією COVID-19. Я з нетерпінням чекаю співпраці з членами для формування та реалізації політичних заходів, необхідних для відновлення світової економіки. Наша Організація стикається з багатьма проблемами, але, працюючи разом, ми можемо колективно зробити СОТ сильнішою, гнучкішою та краще адаптованою до сучасних реалій”, – додала вона.
Нгозі Оконджо-Івеала – економіст та експерт з міжнародного розвитку, 25 років попрацювала у Світовому банку в якості економіста з питань розвитку, піднявшись до посади керуючого директора з операцій (2007-2011). Також два терміни займала пост міністра фінансів Нігерії (2003-2006, 2011-2015).
Зазначається, що Генеральна рада ухвалила таке рішення після кількох місяців невизначеності, коли спочатку США спочатку відмовились приєднатися до консенсусу щодо Оконджо-Івеали та підтримали міністра торгівлі Республіки Корея Ю Мен Хі.
- Оновлення Угоди про асоціацію та ЗВТ, яке Україна може і буде ініціювати з 2021 року, дасть можливість переглянути ті додатки та положення, які в силу зміни економічних реалій просто застаріли і ніяк не відображують сьогодення, а відповідно, гальмують розвиток двосторонніх торгово-економічних відносин.