Про це повідомляє пресслужба організації.

“Нгозі Оконджо-Івеала з Нігерії стала новим очільником СОТ”, – йдеться у повідомленні.

В організації додали, що Оконджо-Івеала стала не тільки першою жінкою, а й першою представницею Африки, яка очолила СОТ.

Вона розпочне виконувати обов’язки гендиректорки СОТ 1 березня. Термін її повноважень спливає 31 серпня 2025 року, однак його можуть подовжити, йдеться в повідомленні на сайті СОТ.

BREAKING: Ngozi Okonjo-Iweala from Nigeria is appointed as the next WTO Director-General. Dr. Okonjo-Iweala makes history as the first woman and the first African to lead the WTO. Her term starts on the 1st of March 2021. More details soon. #WTODG@NOIweala pic.twitter.com/2RJkkfK2Id — WTO (@wto) February 15, 2021

Оконджо-Івеала заявила, що ключовим пріоритетом для неї буде робота з членами СОТ для швидкого вирішення економічних наслідків та наслідків для здоров’я, спричинених пандемією COVID-19.

Фото: СОТ

“Я маю честь бути обраною членами СОТ генеральним директором СОТ. Потужна СОТ життєво необхідна, якщо ми хочемо повністю і швидко оговтатися від руйнувань, спричинених пандемією COVID-19. Я з нетерпінням чекаю співпраці з членами для формування та реалізації політичних заходів, необхідних для відновлення світової економіки. Наша Організація стикається з багатьма проблемами, але, працюючи разом, ми можемо колективно зробити СОТ сильнішою, гнучкішою та краще адаптованою до сучасних реалій”, – додала вона.

Нгозі Оконджо-Івеала – економіст та експерт з міжнародного розвитку, 25 років попрацювала у Світовому банку в якості економіста з питань розвитку, піднявшись до посади керуючого директора з операцій (2007-2011). Також два терміни займала пост міністра фінансів Нігерії (2003-2006, 2011-2015).

Зазначається, що Генеральна рада ухвалила таке рішення після кількох місяців невизначеності, коли спочатку США спочатку відмовились приєднатися до консенсусу щодо Оконджо-Івеали та підтримали міністра торгівлі Республіки Корея Ю Мен Хі.