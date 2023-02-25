Світовий банк оголосив про надання Україні додаткового грантового фінансування у розмірі 2,5 мільярда доларів.

Про це йдеться на офіційному сайті Світового банку.

Відтак, цей грант надає пряму підтримку бюджету України в межах проєкту Світового банку “Державні видатки на зміцнення адміністративної спроможності в Україні (PEACE)” для підтримки основних послуг та основних державних функцій в умовах повномасштабної війни, що триває.

У кредитно-фінансовій установі зазначили, що кошти, надані Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), будуть передані уряду України після проведення відповідної перевірки Світовим банком прийнятних витрат.

Кошти, надані Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), будуть перераховані уряду України після відповідної перевірки прийнятних витрат Світовим банком.

У повідомленні наголошується, що цей додатковий фінансовий пакет до проєкту PEACE базується на попередніх грантах і спрямований на підтримку ключових секторів, зокрема охорону здоров’я, школи, виплату пенсій, виплати для внутрішньо переміщених осіб, програми соціальної допомоги та заробітну плату для працівників, які надають основні державні послуги.

Своєю чергою, президент Світового банку Девід Мальпасс заявив про подальшу підтримку народу України. За його словами, Світовий банк з початку війни надав Україні 20,6 мільярда доларів фінансової допомоги. З цієї суми 18,5 млрд доларів уже виплачено.