Джерело: “Укрзалізниця”.

Зазначається, що для реалізації цього гранту “Укрзалізниця” розпочинає співпрацю з Управлінням ООН з обслуговування проєктів — ЮНОПС. Кошти будуть спрямовані на відбудову критичної залізничної інфраструктури України та збільшення обсягів вантажоперевезень.

“Укрзалізниця розширює портфель співпраці з міжнародними інститутами. Вперше ми маємо фінансову підтримку від Світового банку й за цим грантовим фінансуванням очікуємо постачання техніки та рухомого складу вже в поточному році. Впевнений, що реалізація цього проєкту дозволить розширити наше партнерство на подальші стратегічно важливі для залізничної інфраструктури України проєкти”, – зауважив член правління АТ “Укрзалізниця” Антон Мішин.

Співпраця ЮНОПС з АТ “Укрзалізниця” передбачає закупівлю обладнання для відновлення критично важливих об’єктів залізничної інфраструктури, що зазнали пошкоджень. ЮНОПС сприятиме в організації закупівлі за найкращими світовими стандартами.

Також очікується збільшення парку фітингових платформ, що сприятиме розширенню спроможності АТ “Укрзалізниця” забезпечувати перевезення контейнерних вантажів, у тому числі для перевезень гуманітарної допомоги та експорту продукції сільського господарства.

“Залізничне сполучення має виняткове значення для економіки України як зараз, так і в контексті післявоєнної відбудови. В якості центрального ресурсу системи ООН у питаннях закупівель та розвитку інфраструктури ЮНОПС вважає пріоритетом надання допомоги національному залізничному перевізнику, адже це сприятиме доступу населення до необхідних товарів, створюватиме нові можливості для підприємств і зміцнюватиме стійкість усього світу перед лицем нових викликів”, – прокоментував директор Офісу ЮНОПС в Україні Тім Ларднер.