ВАШИНГТОН, 30 серпня 2023 року – В рамках нового проекту Світового банку понад 100 000 родин в Україні отримає допомогу на проведення термінового ремонту житла, пошкодженого внаслідок російського вторгнення. Проект «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)» дозволить власникам будинків провести дрібний ремонт, наприклад, замінити розбиті вікна або відремонтувати пошкоджений дах. Кошти на ремонт також надаватимуться власникам осель у багатоквартирних будинках, які зазнали помірних пошкоджень і не потребують капітального ремонту.

«Проект HOPE допоможе тисячам українських родин отримати кошти, щоб розпочати ремонт своїх домівок до настання зими», – сказала Антонелла Бассані, Віце-президент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії. «Проект також підтримає Уряд України у створенні основ для стійкої, інклюзивної та зеленої відбудови – це колосальне завдання, яке потребуватиме часу та значної міжнародної підтримки. Світовий банк підтримує Україну на її шляху з відновлення житла та іншої міської інфраструктури».

Станом на лютий 2023 року, загальна вартість завданої шкоди житловому сектору України, оцінювалася у понад 50 мільярдів доларів США. Цей проект покликаний допомогти відремонтувати приблизно ті дві третини пошкоджених житлових будинків в країні, які вважаються придатними для ремонту.

Це початкове фінансування на загальну суму 232 мільйони доларів США дозволить відшкодувати видатки на ремонт людям, чиї будинки зазнали часткового пошкодження, включаючи близько 98 000 окремих будинків і 8 000 домогосподарств у 160 багатоквартирних житлових будинках у п’яти регіонах. Бенефіціари отримають компенсацію за ремонти.

Фінансування проекту HOPE складається з позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку у розмірі 70 мільйонів доларів США, забезпеченої гарантією Уряду Японії, та гранту у розмірі 162,5 мільйона доларів США від багатостороннього донорського Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України. Згодом очікується додаткове фінансування до 800 мільйонів доларів США від Світового банку та партнерів у вигляді кредитних гарантій, грантів та інших внесків.

За оцінками, від вторгнення постраждало близько 1,4 мільйона житлових одиниць (7 відсотків від загального житлового фонду), в яких проживає 3,5 мільйона осіб. Майже 87% пошкодженого житла – це багатоквартирні будинки; чотири з п’яти пошкоджених будинків знаходяться в міських районах.

Проект HOPE, який буде впроваджуватися Міністерством відновлення, є четвертим рамковим проектом Світового банку, затвердженим для України цього року. Він мобілізує ресурси партнерів завдяки гнучкій структурі, що дозволяє швидко розподіляти кошти, і може за необхідності бути масштабований, коли з’являється додаткове фінансування. Інші подібні проекти включають екстрене фінансування у галузі охорони здоров’я, транспорту, енергетики та передбачають відповідні фідуціарні, екологічні та соціальні гарантії.

Після вторгнення Росії в Україну мобілізована Світовим банком допомога дозволила Уряду України надавати основні державні послуги, які охоплюють понад 13 мільйонів українців. Разом із схваленим сьогодні проектом, Група Світового банку мобілізувала понад 37 мільярдів доларів США екстреного фінансування на підтримку України, включно із зобов’язаннями та гарантіями донорів таких країн, як: США, Японія, Велика Британія, Норвегія, Нідерланди, Іспанія, Німеччина, Канада, Швейцарія, Швеція, Данія, Австрія, Фінляндія, Ірландія, Литва, Латвія, Ісландія та Бельгія.

Протягом наступного року Світовий банк та Уряд України і надалі зосереджуватимуться на інвестиціях та екстрених реформах пріоритетних секторів, зокрема енергетики, охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, житлово-комунального господарства та сільського господарства.