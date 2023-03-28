Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський з директором Світового Банку у справах країн Східної Європи Джорданом Шварцом та директором з питань операційної діяльності СБ Геворгом Саргсяном обговорили допомогу українським аграріям, доступ фермерів та агробізнесу до фінансових програм, а також якнайшвидше відновлення галузі в цілому.

Про це інформує Урядовий портал.

Як повідомляється, сторони обговорили створення нових та фінансування вже існуючих програм в рамках проєкту підтримки, розрахованого до 2025 року. Зокрема, йшлося про надання коштів на доступне кредитування для фермерських господарств за програмою “5-7-9”. Надання грантів малим фермерським господарствам.

Наголошено, що під час розмови також обговорили програму фінансування альтернативних джерел енергії для зернових елеваторів. Це сприятиме зменшенню витрат та підвищення надійності їхніх послуг, таких як сушіння та зберігання продовольства.

Крім того, додається, що Сольський, своєю чергою, акцентував увагу на важливості підтримки реформи системи зрошення в Україні.

Нагадаємо, що в Україні обговорили можливості створення міжнародного фонду підтримки аграріїв. Для цього голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Дикун та директорка Всеукраїнського аграрного форуму Марія Дідух зустрілися з експрем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Сторони розглянули ситуацію в українському агросекторі. Також вони обговорили поглиблення світової продовольчої кризи та можливі варіанти співпраці.

Варто зазначити, що за результатами дослідження, яке підготував Центр досліджень продовольства та землекористування KSE Institute спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України, загальна сума збитків в агросекторі становить 4,3 мільярда доларів.