Про це інформує Урядовий портал.
Як повідомляється, сторони обговорили створення нових та фінансування вже існуючих програм в рамках проєкту підтримки, розрахованого до 2025 року. Зокрема, йшлося про надання коштів на доступне кредитування для фермерських господарств за програмою “5-7-9”. Надання грантів малим фермерським господарствам.
Наголошено, що під час розмови також обговорили програму фінансування альтернативних джерел енергії для зернових елеваторів. Це сприятиме зменшенню витрат та підвищення надійності їхніх послуг, таких як сушіння та зберігання продовольства.
Крім того, додається, що Сольський, своєю чергою, акцентував увагу на важливості підтримки реформи системи зрошення в Україні.
Нагадаємо, що в Україні обговорили можливості створення міжнародного фонду підтримки аграріїв. Для цього голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Дикун та директорка Всеукраїнського аграрного форуму Марія Дідух зустрілися з експрем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Сторони розглянули ситуацію в українському агросекторі. Також вони обговорили поглиблення світової продовольчої кризи та можливі варіанти співпраці.
Варто зазначити, що за результатами дослідження, яке підготував Центр досліджень продовольства та землекористування KSE Institute спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України, загальна сума збитків в агросекторі становить 4,3 мільярда доларів.
- Нагадаємо, що президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати побудують тимчасові елеватори поблизу кордону України. Це дозволить експортувати більше українського зерна залізничним сполученням, допоки порти України залишаються заблокованими Росією.
- Раніше повідомлялося, що з тимчасово окупованої частини Запорізької області росіяни викрали майже 2000 тонн пшениці та соняшника. Викрадені зернові культури окупанти вивезли у невідомому напрямку.
- Також російські загарбники вивезли з України 600 тисяч тонн аграрної продукції. Частину цього вантажу переправлено до Сирії.