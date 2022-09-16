У листопаді цього року Світовий банк планує затвердити пакет додаткової фінансової допомоги для України на суму 1 млрд доларів. Також розглядатиметься рішення про виділення коштів на фінансування дефіциту бюджету і відновлення інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

“Пакет буде передбачати фінансування на 1 млрд доларів – це буде як пряме кредитування, так і фінансові гарантії та інструменти trade finance. Очікується, що таке фінансування також мобілізує й приватний кредитний капітал, адже Міжнародна фінансова корпорація (IFC) зазвичай фінансує не більше 30% вартості проєкту, долучаючи до фінансового консорціуму комерційні банки”, – повідомив заступник міністра економіки України Олександр Грибан.

Тому він зазначив, що відтак загальний обсяг проєктів українських підприємств, що можуть бути профінансовані, становитиме більше 3,3 млрд доларів

За його словами, Міжнародна фінансова корпорація активно працює з європейським фондом European fund of sustainable development (EFSD), до якого вони вже надіслали запит на 2 млрд доларів. Ці кошти також планують використовувати для запровадження фінансових інструментів на підтримку України.

Крім того, у жовтні цього року Світовий банк під час щорічних зборів має презентувати трастовий фонд на підтримку України.

“Я думаю, що вже на етапі створення фонду в них буде певний рівень зібраних зобов’язань, але я не знаю, чи це буде весь обсяг фонду, чи тільки його частина. Але точно знаю, що Мінфін у покритті дефіциту бюджету передбачає 36 млрд доларів на наступний рік. Це дає надію, що до кінця року в нас буде розуміння про наповнення цього фонду”, – розповів Олександр Грибан.

Також він додав, що на розгляд ради директорів Світового банку виноситься рішення про виділення 36 млрд доларів на фінансування дефіциту бюджету в наступному році й також 17 млрд доларів на відновлення інфраструктури та економіки України.

Олександр Грибан наголосив, що сума в 17 млрд доларів має покрити першочергові потреби у відбудові критичної інфраструктури та у забезпеченні страхування іноземних інвестицій.

Довідка. Міжнародна фінансова корпорація (IFC) — одна з п’яти інституцій Групи Світового банку, заснована в 1956 році. Штаб-квартира – Вашингтон. Нараховує 184 країни-члени, серед них Україна (з 1993 p.).