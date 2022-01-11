Про це повідомляє інформаційна агенція BBC.
За оцінками аналітиків, 2022-го глобальне зростання ВВП сповільниться до 4,1 відсотка, а 2023-го — до 3,2 відсотка. Таку тенденцію пояснюють загрозою масштабного поширення COVID-19, інфляцією та згортанням державних програм підтримки. При цьому, зазначили у Світовому банку, різноспрямоване відновлення економік ускладнює співпрацю країн у розв’язанні глобальних проблем, таких як зміна клімату.
Рушійною силою глобального спаду є Китай, де темпи зростання, як очікується, знизяться з 8 до 5,1 відсотка, і Сполучені Штати, де прогнозується зростання на 3,7 відсотка цього року у порівнянні з 5,6 відсотка у 2021 році. У єврозоні зростання уповільниться з 5,2% до 4,2%, прогнозує банк.
У Індії очікується, що темпи зростання зростуть з 8,3% до 8,7% цього року.
Але багато ринків, що розвиваються, продовжують боротися з додатковими проблемами, такими як зниження рівня вакцинації.
У нещодавньому звіті Світового економічного форуму (WEF) йдеться, що найсерйознішим викликом для суспільства наразі залишається економічний застій, спровокований поширенням COVID-19. Експерти вважають, що обсяг світового ВВП до 2024 року зменшиться на 2,3 відсотка у порівнянні з допандемійним показником. Експерти побоюються, що світова економіка може розколотися на частини внаслідок дисбалансу на ринку праці та нерівності у сфері освіти.
- Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила другу позику для України у 300 мільйонів євро. Кошти використають на підтримку критичних для економічного відновлення країни реформ, а також для пом’якшення наслідків пандемії.
- Уряд України та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) уклали дві угоди на 411 млн доларів. Вони спрямовані на розвиток освіти та енергетики.
- Раніше набуло чинності рішення Міжнародного валютного фонду про розподіл спеціальних прав запозичення на рекордні 650 млрд доларів. Україна без умов та зобов’язань отримала 1,928 млрд СПЗ, або 2,7 млрд доларів.