Про це повідомляє інформаційна агенція BBC.

За оцінками аналітиків, 2022-го глобальне зростання ВВП сповільниться до 4,1 відсотка, а 2023-го — до 3,2 відсотка. Таку тенденцію пояснюють загрозою масштабного поширення COVID-19, інфляцією та згортанням державних програм підтримки. При цьому, зазначили у Світовому банку, різноспрямоване відновлення економік ускладнює співпрацю країн у розв’язанні глобальних проблем, таких як зміна клімату.

Рушійною силою глобального спаду є Китай, де темпи зростання, як очікується, знизяться з 8 до 5,1 відсотка, і Сполучені Штати, де прогнозується зростання на 3,7 відсотка цього року у порівнянні з 5,6 відсотка у 2021 році. У єврозоні зростання уповільниться з 5,2% до 4,2%, прогнозує банк.

У Індії очікується, що темпи зростання зростуть з 8,3% до 8,7% цього року.

Але багато ринків, що розвиваються, продовжують боротися з додатковими проблемами, такими як зниження рівня вакцинації.

У нещодавньому звіті Світового економічного форуму (WEF) йдеться, що найсерйознішим викликом для суспільства наразі залишається економічний застій, спровокований поширенням COVID-19. Експерти вважають, що обсяг світового ВВП до 2024 року зменшиться на 2,3 відсотка у порівнянні з допандемійним показником. Експерти побоюються, що світова економіка може розколотися на частини внаслідок дисбалансу на ринку праці та нерівності у сфері освіти.