9 травня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів залучає ще один грант від Світового банку у понад 350 млн грн для зміцнення та відновлення української системи охорони здоров’я.

Про це він повідомив під час засідання Уряду 9 травня.

Шмигаль запевнив, що ці кошти допоможуть у відбудові зруйнованих лікарень та закупівлі нового обладнання.

Важливим елементом є підвищення ефективності надання медичних послуг на деокупованих територіях, зокрема оснащення лікарень альтернативними джерелами живлення”, — акцентував прем’єр.

Він додав, що кошти залучать в межах проєкту Heal Ukraine, який Україна реалізовує спільно з групою Світового банку.

Зауважимо, що станом на 9 травня 2023 року міжнародні донори надали Україні $14,5 млрд у межах Проєкту PEACE на відшкодування пріоритетних видатків 2022 року.

Тоді як до загального фонду державного бюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку.

У лютому Світовий банк оголосив про надання Україні додаткового грантового фінансування у розмірі 2,5 мільярда доларів.

Окрім цього, завдяки МВФ і країнам G7 Україна отримає доступ до 115 млрд доларів довгострокової підтримки.