Про це він повідомив під час засідання Уряду 9 травня.
Шмигаль запевнив, що ці кошти допоможуть у відбудові зруйнованих лікарень та закупівлі нового обладнання.
Важливим елементом є підвищення ефективності надання медичних послуг на деокупованих територіях, зокрема оснащення лікарень альтернативними джерелами живлення”, — акцентував прем’єр.
Він додав, що кошти залучать в межах проєкту Heal Ukraine, який Україна реалізовує спільно з групою Світового банку.
Зауважимо, що станом на 9 травня 2023 року міжнародні донори надали Україні $14,5 млрд у межах Проєкту PEACE на відшкодування пріоритетних видатків 2022 року.
Тоді як до загального фонду державного бюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку.
У лютому Світовий банк оголосив про надання Україні додаткового грантового фінансування у розмірі 2,5 мільярда доларів.
Окрім цього, завдяки МВФ і країнам G7 Україна отримає доступ до 115 млрд доларів довгострокової підтримки.
- Нещодавно до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 1,25 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки.
- Країни “Великої сімки” нададуть Україні додаткову фінансову допомогу у розмірі понад 5 мільярдів доларів.
- Франція готова надати Україні 2 мільярди євро в межах довгострокової програми, частину з цих коштів буде спрямовано на відновлення України.
- 24 лютого Державний департамент разом з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та міністерством фінансів оголосили про надання Україні понад 10 мільярдів доларів фінансової допомоги.