Про це, зокрема, повідомляють агентства Reuters та ВВС із посиланням на електронний лист фінустанови.
У Світовому банку висловили занепокоєння щодо прозорості та впливу видобутку біткоїнів на довкілля.
“Ми сповнені рішучості допомагати Сальвадору різними способами, у тому числі у забезпеченні прозорості валюти і регуляторних процесів. Хоча уряд дійсно звертався до нас за допомогою щодо біткоїнів, проте це не те, що Світовий банк може підтримати, враховуючи недоліки щодо навколишнього середовища і прозорості валюти”, — наголошується в листі.
Як відомо, минулого тижня у Сальвадорі оголосили про плани стати першою державою, яка офіційно запровадила Bitcoin як платіжний засіб (поряд з доларом США).
Згодом міністр фінансів Сальвадору Алехандро Селайя заявив, що країна звернулася до Світового банку за технічною допомогою з впровадженням криптовалюти.
Крім того, Селайя стверджував, що Міжнародний валютний фонд “не проти” впровадження біткоїнів у Сальвадорі. Водночас у МВФ поки не відповіли на запит Reuters з приводу цього.
Водночас минулого тижня в МВФ заявляли про “макроекономічні, фінансові та правові проблеми” в зв’язку з переходом Сальвадору на Bitcoin.
Як зазначає агентство BBC, рішення Світового банку може означати, що Сальвадор може не вкластись у тримісячний термін із запровадження криптовалюти в країні.
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- Україна опинилася в десятці країн, які заробляють на Bitcoin. Про це свідчать дані американської компанії Chainalysis, яка займається аналізом технології блокчейн.