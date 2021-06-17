Про це, зокрема, повідомляють агентства Reuters та ВВС із посиланням на електронний лист фінустанови.

У Світовому банку висловили занепокоєння щодо прозорості та впливу видобутку біткоїнів на довкілля.

“Ми сповнені рішучості допомагати Сальвадору різними способами, у тому числі у забезпеченні прозорості валюти і регуляторних процесів. Хоча уряд дійсно звертався до нас за допомогою щодо біткоїнів, проте це не те, що Світовий банк може підтримати, враховуючи недоліки щодо навколишнього середовища і прозорості валюти”, — наголошується в листі.

Як відомо, минулого тижня у Сальвадорі оголосили про плани стати першою державою, яка офіційно запровадила Bitcoin як платіжний засіб (поряд з доларом США).

Згодом міністр фінансів Сальвадору Алехандро Селайя заявив, що країна звернулася до Світового банку за технічною допомогою з впровадженням криптовалюти.

Крім того, Селайя стверджував, що Міжнародний валютний фонд “не проти” впровадження біткоїнів у Сальвадорі. Водночас у МВФ поки не відповіли на запит Reuters з приводу цього.

Водночас минулого тижня в МВФ заявляли про “макроекономічні, фінансові та правові проблеми” в зв’язку з переходом Сальвадору на Bitcoin.

Як зазначає агентство BBC, рішення Світового банку може означати, що Сальвадор може не вкластись у тримісячний термін із запровадження криптовалюти в країні.