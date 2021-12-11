Про це повідомили у пресслужбі банку.
“Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила додаткове фінансування у розмірі 150 мільйонів доларів США для проєкту Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинацію в Україні. Ці кошти допоможуть запобігати, виявляти та реагувати на загрози, спричинені пандемією COVID-19, а також зміцнити систему охорони здоров’я України”, – йдеться у повідомленні.
120 млн доларів додаткового фінансування допоможуть уряду України закупити 16,5 млн доз вакцин, яких достатньо для вакцинації близько 20% населення. Ця закупівля також дасть змогу 10 млн осіб з пріоритетних груп населення отримати повну вакцинацію проти COVID-19
Інші 30 млн доларів будуть спрямовані на фінансування решти аспектів розгортання кампанії з вакцинації: інформаційні технології, комунікація з громадськістю, посилення можливості, а також закупівля обладнання для забезпечення холодового ланцюга та управління відходами.
- Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк з 2007 року виділив Україні понад 7 мільярдів євро, з них мільярд — минулого року.
- Нагадаємо, уряд України та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) уклали дві угоди на 411 млн доларів. Вони спрямовані на розвиток освіти та енергетики.
- Нагадаємо, Україна завершує 2021 рік з найвищим доларовим ВВП за всю свою історію — майже 195 млрд доларів.
- 24 листопада повідомлялося, що Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by.