Світовий банк схвалив виділення Україні 150 млн доларів. Кошти будуть спрямовані на допомогу в боротьбі з пандемією коронавірусу COVID-19.

Про це повідомили у пресслужбі банку.

“Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила додаткове фінансування у розмірі 150 мільйонів доларів США для проєкту Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинацію в Україні. Ці кошти допоможуть запобігати, виявляти та реагувати на загрози, спричинені пандемією COVID-19, а також зміцнити систему охорони здоров’я України”, – йдеться у повідомленні.

120 млн доларів додаткового фінансування допоможуть уряду України закупити 16,5 млн доз вакцин, яких достатньо для вакцинації близько 20% населення. Ця закупівля також дасть змогу 10 млн осіб з пріоритетних груп населення отримати повну вакцинацію проти COVID-19

Інші 30 млн доларів будуть спрямовані на фінансування решти аспектів розгортання кампанії з вакцинації: інформаційні технології, комунікація з громадськістю, посилення можливості, а також закупівля обладнання для забезпечення холодового ланцюга та управління відходами.