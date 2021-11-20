Про це повідомив американський телеканал CNBC.
Аналітик американського банківського холдингу JPMorgan Гокул Харіхаран спрогнозував, що світовий дефіцит напівпровідників збережеться до 2022 року.
Але при цьому до середини року ситуація може поліпшитися на тлі доступності більшого обсягу постачання.
Подальший розвиток проблеми він вбачає оптимістичнішим.
“Ми не очікуємо, що 2023 рік характеризуватиметься дефіцитом пропозиції”, – сказав він.
На його думку, 2022 рік “буде непростим”, але ситуація може поліпшитися в другому півріччі наступного року. При цьому, перше півріччя все ще характеризуватиметься дефіцитом.
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