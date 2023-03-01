Світовий конґрес українців (СКУ) перерахував 630 тисяч доларів на допомогу ЗСУ, за які придбано 30 комплектів дронів DJI Matrice 300 RTK.

Про це повідомляє пресслужба United24.

Відтак, українська громада та друзі України з понад 70 країн задонатили 630 тисяч доларів через платформу Unite With Ukraine. На зібрані кошти придбано 30 комплектів дронів DJI Matrice 300 RTK.

Як зазначається, їх уже передали українським військовослужбовцям. Відтак ця партія безпілотних літальних апаратів посилить українських захисників на всіх напрямках фронту: Донеччині, Харківщині, Луганщині, Запоріжжі, Херсонщині та прикордонних областях на півночі України.

“Дякуємо всім, хто підтримав збір, партнерам із Saint Javelin. Підтримка “Армії дронів” зараз надзвичайно важлива”, – наголосили в United24.

Зауважимо, що наприкінці січня компанія Quantum-Systems GmbH оголосила про постачання 105 додаткових розвідувальних безпілотних літальних апаратів з великою тривалістю польоту типу Vector для військової підтримки Збройних сил України.

За даними ГУР Міноборони, фінансує замовлення уряд Німеччини. Крім того, з метою подальшої підтримки української армії Quantum-Systems також оголошує про відкриття центру навчання операторів Vector в Україні. Цей заклад також стане місцевим центром для закупівлі запасних частин і послуг з ремонту.

У розвідці зауважили, що це вже повторне замовлення безпілотників з боку України, й відтоді система змогла продемонструвати безпрецедентну продуктивність у найскладніших умовах.

Варто зазначити, що у січні Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний схвалив рішення про створення перших у світі ударних рот БПЛА у складі Збройних сил України.

Спільно з Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних сил України та Держспецзв’язку, в межах проєкту “Армія дронів”, створено Координаційний штаб з ключовими міністерствами й службами для повноцінної реалізації проєкту.

У Міноборони пояснили, що це необхідно, щоб втілити низку ключових реформ та масштабувати виробництво безпілотних літальних апаратів, аби забезпечити ними Сили оборони України.

У відомстві розповіли, що вже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти. Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання, щоб долати ворога у гарячих точках.