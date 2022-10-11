Про це повідомили на сайті СКУ.

Конґрес заявив, що масованими обстрілами президент країни-агресора Володимир Путіна намагається залякати Україну та її союзників.

“Не маю сумніву, що міжнародна спільнота продовжить підтримувати Україну та вжиє рішучих заходів, щоб зупинити путінський режим”, – заявив президент СКУ Павло Ґрод.

Він наголосив, що російські окупанти програють на полі бою, а “Путіну немає чого запропонувати своїм воякам, окрім смерті та приниження в Україні”. Павло Ґрод додав, що Путін хоче залякати українців ракетами, але цим кроком він вкотре демонструє наскільки погано розуміє Україну та її союзників.

“Ми також закликаємо народи Білорусі, Грузії, Молдови, а також поневолені народи Російської Федерації виступити супроти російських окупантів. Прийшов час відстояти ваші країни та захистити майбутнє ваших дітей від російського імперіалізму”, – наголосив президент СКУ.

За його словами, масовані обстріли лише посилили злість, рішучість, стійкість та єдність поміж українцями, а план Путіна не працює. Проте Україна для перемоги потребує потужної та сконсолідованої відповіді світової спільноти.

“Світ має дати рішучу відповідь на дії Росії. Визнайте Росію державою-терористом, впровадьте проти неї глибокі санкції, включно з більш потужними обмеженнями проти її палива та енергетики, забезпечте українську армію більшою кількістю зброї, включно з авіацією, танками, ракетами високої дальності, системами протиповітряної та протиракетної оборони!” – додав Павло Ґрод.

Конґрес закликав громадян України та союзників виходити на демонстрації по всьому світу з вимогою надання підтримки. У такий спосіб вдасться зупинити “смертоносного російського агресора та відновити мир у Європі”.