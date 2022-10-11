Про це повідомили на сайті СКУ.
Конґрес заявив, що масованими обстрілами президент країни-агресора Володимир Путіна намагається залякати Україну та її союзників.
“Не маю сумніву, що міжнародна спільнота продовжить підтримувати Україну та вжиє рішучих заходів, щоб зупинити путінський режим”, – заявив президент СКУ Павло Ґрод.
Він наголосив, що російські окупанти програють на полі бою, а “Путіну немає чого запропонувати своїм воякам, окрім смерті та приниження в Україні”. Павло Ґрод додав, що Путін хоче залякати українців ракетами, але цим кроком він вкотре демонструє наскільки погано розуміє Україну та її союзників.
“Ми також закликаємо народи Білорусі, Грузії, Молдови, а також поневолені народи Російської Федерації виступити супроти російських окупантів. Прийшов час відстояти ваші країни та захистити майбутнє ваших дітей від російського імперіалізму”, – наголосив президент СКУ.
За його словами, масовані обстріли лише посилили злість, рішучість, стійкість та єдність поміж українцями, а план Путіна не працює. Проте Україна для перемоги потребує потужної та сконсолідованої відповіді світової спільноти.
“Світ має дати рішучу відповідь на дії Росії. Визнайте Росію державою-терористом, впровадьте проти неї глибокі санкції, включно з більш потужними обмеженнями проти її палива та енергетики, забезпечте українську армію більшою кількістю зброї, включно з авіацією, танками, ракетами високої дальності, системами протиповітряної та протиракетної оборони!” – додав Павло Ґрод.
Конґрес закликав громадян України та союзників виходити на демонстрації по всьому світу з вимогою надання підтримки. У такий спосіб вдасться зупинити “смертоносного російського агресора та відновити мир у Європі”.
- Останні прояви жорстокості та мстивості президента РФ Володимира Путіна можуть бути пов’язані з нещодавнім вибухом на Кримському мості. Однак його невибіркові обстріли по українських громадянах також свідчить про перспективу нового жахливого повороту в жорстокій війні.
- За 10 жовтня РФ випустила по території України 84 крилаті ракети та 24 безпілотники. Їхня середня загальна вартість – $400–700 млн.
- Індія та Китай – дві держави, які утримувались від засуджень повномасштабного вторгнення РФ в Україну та продовжували економічні відносини з РФ – після масованої ракетної атаки на Україну 10 жовтня закликали Кремль до деескалації та діалогу.