Державна служба України з надзвичайних ситуацій отримала 18 повнопривідних пікапів в межах ініціативи "Unite with Ukraine" від Світового Конгресу Українців.

Про це інформує пресслужба ДСНС України.

Зазначається, що автомобілі Fiat Fullback будуть використовуватися для підтримки роботи груп розмінування, які намагаються очистити міста та села від тисяч тонн вибухових пристроїв, залишених російськими загарбниками.

Директор ініціативи “Unite with Ukraine” від Світового Конгресу Українців (СКУ) Андрій Потічний зазначив, що найважливішим пріоритетом для СКУ є постачання якісного обладнання у повній співпраці та співробітництві з українськими партнерами.

“Ми слухаємо їхні потреби та побажання, щоб краще зрозуміти, яку підтримку необхідно надати. Постачання цих автомобілів є чудовим прикладом рівня партнерства та масштабу проєктів, в яких ми брали участь в Україні з початку повномасштабного російського вторгнення”, – підкреслив Андрій Потічний.

За даними офіційних джерел, 30% території країни – 174 000 квадратних кілометрів забруднені мінами та нерозірваними боєприпасами, які були залишені російськими окупантами.

У ДСНС підкреслили, що зараз Україна вважається найбільш замінованою країною у світі. Протягом останніх 12 місяців на території України сталося понад 600 випадків, коли люди постраждали від мін.

Крім того, міни роблять великі ділянки землі недоступними та непридатними для використання фермерами, а також безпосередньо спричиняють травми та смертельні поранення.

Зазначимо, що Світовий Конгрес Українців у межах своєї ініціативи “Unite With Ukraine”, надав понад 40 мільйонів доларів допомоги Силам територіальної оборони, ЗСУ та іншим структурам безпеки. Пожертви на допомогу було зібрано більш ніж у 70 країнах світу.