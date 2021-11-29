Через пандемію коронавірусу світовий туристичний сектор у 2021 році втратить 2 трильйони доларів доходів. Кількість туристів все ще на 76% нижча ніж до пандемії.

Про це повідомив Генеральний секретар Всесвітньої туристичної організації (орган ООН з туризму) Зураб Пололікашвілі.

“Дані за третій квартал 2021 року є обнадійливими.Однак кількість туристів все ще на 76% нижча за рівень до пандемії, а результати в різних регіонах світу залишаються нерівномірними”, – заявив він.

Згідно з новим звітом UNWTO World Tourism, кількість міжнародних туристів у липні-вересні зросла на 58% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Проте вони залишилися на 64% нижче рівня 2019 року.

За даними UNWTO, 46 напрямків – а це 21% від загальної кількості – наразі повністю закриті для туристів.

Прямий валовий внутрішній продукт туризму може втратити ще 2 трильйони доларів США, як і у 2020 році, тоді як експорт від туризму, за оцінками, залишиться на рівні 700-800 мільйонів доларів США.