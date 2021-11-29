Про це повідомив Генеральний секретар Всесвітньої туристичної організації (орган ООН з туризму) Зураб Пололікашвілі.
“Дані за третій квартал 2021 року є обнадійливими.Однак кількість туристів все ще на 76% нижча за рівень до пандемії, а результати в різних регіонах світу залишаються нерівномірними”, – заявив він.
Згідно з новим звітом UNWTO World Tourism, кількість міжнародних туристів у липні-вересні зросла на 58% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Проте вони залишилися на 64% нижче рівня 2019 року.
За даними UNWTO, 46 напрямків – а це 21% від загальної кількості – наразі повністю закриті для туристів.
Прямий валовий внутрішній продукт туризму може втратити ще 2 трильйони доларів США, як і у 2020 році, тоді як експорт від туризму, за оцінками, залишиться на рівні 700-800 мільйонів доларів США.
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