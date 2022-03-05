Про це сповістив віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
IBM – це одна із найбільших корпорацій-виробників усіх видів комп’ютерів та програмного забезпечення, а також один із найбільших провайдерів глобальних інформаційних мереж. Припинення співпраці IBM з рф матиме наслідки у багатьох сферах життєдіяльності, зокрема у всій залізничній системі.
“Дякуємо за підтримку світу! А як рф уявляє себе без software та hardware від IBM?!”, – наголосив Михайло Федоров.
- Нагадаємо, Офіцер ЗС України збив російський багатоцільовий винищувач 4-го покоління Су-35 (вартістю $60 млн), який напередодні бомбардував житлові райони Чернігова та спричинив загибель 47 цивільних громадян. Мобілізований з Укрпошти капітан збив літак з радянського ПЗРК 1975 року випуску.
- Американська компанія Adobe ліквідує представництво у рф через російську агресію в Україні, оскільки не хоче, аби продукти та послуги використовувалися для підтримки цієї незаконної війни.
- 4 березня одна з найбільших транснаціональних компаній з виробництва пропрієтарного програмного забезпечення для обчислювальної техніки Microsoft заявила, що зупиняє “всі нові продажі продуктів і послуг Microsoft у РФ”.