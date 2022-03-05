Про це сповістив віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

IBM – це одна із найбільших корпорацій-виробників усіх видів комп’ютерів та програмного забезпечення, а також один із найбільших провайдерів глобальних інформаційних мереж. Припинення співпраці IBM з рф матиме наслідки у багатьох сферах життєдіяльності, зокрема у всій залізничній системі.

“Дякуємо за підтримку світу! А як рф уявляє себе без software та hardware від IBM?!”, – наголосив Михайло Федоров.

Фото: Михайло Федоров