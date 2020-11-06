У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що пандемія коронавірусу випробувала міцність галузі охорони здоров'я в кожній країні. Вже зараз людство має готуватися до наступної потенційної пандемії.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті ВООЗ.

В організації зазначили, що країни з розвиненою інфраструктурою в галузі охорони здоров’я змогли оперативно скоординувати зусилля для стримування розповсюдження вірусу. У ВООЗ зазначили, що коронавірус можна зупинити лише за допомогою “науки, рішень і солідарності”.

“Вперше увесь світ згуртувався для прискорення розробки необхідних нам вакцин, діагностики, терапії та забезпечення їх доступності для всіх країн на основі справедливості”, – йдеться у заяві.

Також у ВООЗ додали, що світ не повинен відступати від досягнення найважливіших цілей в галузі охорони здоров’я.