Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті ВООЗ.
В організації зазначили, що країни з розвиненою інфраструктурою в галузі охорони здоров’я змогли оперативно скоординувати зусилля для стримування розповсюдження вірусу. У ВООЗ зазначили, що коронавірус можна зупинити лише за допомогою “науки, рішень і солідарності”.
“Вперше увесь світ згуртувався для прискорення розробки необхідних нам вакцин, діагностики, терапії та забезпечення їх доступності для всіх країн на основі справедливості”, – йдеться у заяві.
Також у ВООЗ додали, що світ не повинен відступати від досягнення найважливіших цілей в галузі охорони здоров’я.
- Директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Європі Ханс Клюге заявив, що у європейських країнах зафіксовано масштабний спалах коронавірусу. За його словами, про це свідчить статистика нових заражень.