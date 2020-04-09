Священники трьох миколаївських храмів у четвер, 9 квітня, здійснили літаком обліт міста з іконами і молитвою про захист від коронавірусу.

Про це повідомляє місцеве видання Новости N.

Священнослужителі приїхали на територію миколаївського аероклубу “Ікар” з іконами і мощами. Вони привезли з собою ікони: Казанської Божої матері, Святителя Миколая, Великомученика Цілителя Пантелеймона, Святителя Луки Кримського. Останні три ікони були з мощами.

Для здійснення обряду аероклуб надав 3 літаки.

Літаки протягом 15 хвилин облетіли Миколаїв. Під час польоту священики читали молитви.