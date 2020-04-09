Про це повідомляє місцеве видання Новости N.
Священнослужителі приїхали на територію миколаївського аероклубу “Ікар” з іконами і мощами. Вони привезли з собою ікони: Казанської Божої матері, Святителя Миколая, Великомученика Цілителя Пантелеймона, Святителя Луки Кримського. Останні три ікони були з мощами.
Для здійснення обряду аероклуб надав 3 літаки.
Літаки протягом 15 хвилин облетіли Миколаїв. Під час польоту священики читали молитви.
- Священики УПЦ Московського патріархату облетіли на вертольоті Одесу і Запоріжжя, щоб прочитати молитву проти коронавірусу COVID-19.